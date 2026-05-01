Το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη εν μέσω μειωμένων προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Εδραιώνονται στα ψηλά οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής (1.5.2026) εν μέσω μειωμένων προοπτικών για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και εν μέσω μειωμένων ελπίδων ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν σύντομα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 110-111 δολάρια το βαρέλι οδεύοντας σε δεύτερη εβδομαδιαία άνοδο καθώς φαίνεται αδιέξοδο στον πόλεμο στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μοτίβο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI που κινούνται πάνω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για να εντείνουν την οικονομική πίεση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επίσης μείωσε τις προοπτικές για μια συμφωνία, δεσμευόμενος να μην εγκαταλείψει τις πυρηνικές ή πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και υποδεικνύοντας ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι αρκετές χώρες θα μπορούσαν σύντομα να αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις πετρελαίου, καθώς οι τελευταίες αποστολές που αναχώρησαν από τον Περσικό Κόλπο έχουν ήδη φτάσει στους προορισμούς τους. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, με τους παγκόσμιους αγοραστές να στρέφονται όλο και περισσότερο σε Αμερικανούς παραγωγούς για να αντισταθμίσουν τη διαταραγμένη προσφορά στη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι εξελίξεις είναι που δίνουν κατεύθυνση στην αγορά εν μέσω πρωτόγνωρης διαταραχής στην προσφορά.