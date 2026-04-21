Το πετρέλαιο υποχωρεί εν αναμονή των επαφών στο Ισλαμαμπάντ – Κάτω από τα 95 δολάρια το Brent, προς τα 86 δολάρια το WTI

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές περιμένουν καλά νέα από τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν την Τρίτη (21.4.2026) κάτω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση μετά από αναφορές ότι το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ πριν λήξει η τρέχουσα εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια μετατόπιση από την προηγούμενη στάση της Τεχεράνης ότι δεν θα συμμετάσχει σε πρόσθετες ειρηνευτικές συζητήσεις. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απίθανο να παρατείνει την υπάρχουσα εκεχειρία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Σε αυτό το περιβάλλον η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι συγκρατημένη, με το Brent να διαπραγματεύεται σε τιμές γύρω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικού τύπου αργό WTI να κινείται προς τα 86 δολάρια με απώλειες περίπου 1%.

Ας σημειωθεί ότι η αγορά έχει στραμμένο το βλέμμα στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδός στα Στενά του Ορμούζ που συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες, καθώς οι εντάσεις επανεμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη στόχευσε πλοία και ανέκτησε τον έλεγχο των Στενών. Άλλα σημαντικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εχθροπραξίες.



