Βουτιά 5,32% στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης οδήγησε σε πενθήμερη αναστολή των ανοιχτών πωλήσεων

Σε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων (short selling) προχώρησε το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς, μετά τη βουτιά 5,32% στο άνοιγμα της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, υπό το βάρος των εξελίξεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης στοχεύει στον περιορισμό της κερδοσκοπικής πίεσης και στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ειδικότερα, ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο, πέφτοντας στις 12.987 μονάδες, διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16% στις 13.717 μονάδες.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες συναλλαγές της ημέρας. Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε την αναστολή των short selling, επικαλούμενο ανάγκη σταθερότητας και προστασίας των επενδυτών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη, διαφανής και σταθερή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση των συναλλαγών ανοιχτής πώλησης (short selling) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης από τις 2 Μαρτίου 2026 έως το τέλος της συνεδρίασης στις 6 Μαρτίου 2026».

Παράλληλα με την απαγόρευση του short selling, ενεργοποιήθηκαν και τεχνικοί μηχανισμοί περιορισμού της μεταβλητότητας.

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έθεσε σε ισχύ αλγοριθμικό μέτρο κατά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, μειώνοντας, με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2026, τον λόγο παραγγελιών προς συναλλαγές (OTR) από 5:1 σε 3:1 μέχρι νεωτέρας. Όπως αναφέρουν οι αρχές, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η αγορά παραμένει υπό πίεση λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι τιμές του χρυσού στην Τουρκία, με το πολύτιμο μέταλλο να ενισχύεται άνω του 2% διεθνώς, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης.

Στην τουρκική αγορά, η τιμή του χρυσού ανά γραμμάριο διαμορφώθηκε στις 7.581 τουρκικές λίρες (147 ευρώ), σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της ελεύθερης αγοράς. Ο χρυσός είχε ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 3% την προηγούμενη εβδομάδα.

Η άνοδος αποδίδεται στην ένταση που κλιμακώθηκε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο (28.2.2026 – 1.3.2026) και την ανταπόδοση της Τεχεράνης με πυραυλικές επιθέσεις.

Η αύξηση στηρίζεται επίσης στις αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες και στην απομάκρυνση κεφαλαίων από κρατικά ομόλογα και νομίσματα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τη μακροχρόνια ανοδική τάση του χρυσού, καθώς επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια.

Παρά τη διόρθωση που ακολούθησε το ιστορικό υψηλό άνω των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, ο χρυσός καταγράφει συνολική άνοδο περίπου 25% από την αρχή του έτους.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν την ανοδική δυναμική, με τις τιμές στην Τουρκία να παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα.