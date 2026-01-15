Αγορές

Wall Street: Ανάκαμψη στο κλείσιμο με πρωταγωνιστές τσιπ και τράπεζες

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,27%, ενώ ο Nasdaq Composite επίσης ενισχύθηκε κατά 0,25%
The wall street entrance
REUTERS / Kylie Cooper

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στο σημερινό (15.1.2025) κλείσιμο της Wall Street, ανακάμπτοντας μετά από συνεχόμενες απώλειες, με ώθηση κυρίως από τις μετοχές του κλάδου των τσιπ και των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,6%, χάρη στα κέρδη των Goldman Sachs και Nvidia. Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,27%, ενώ ο Nasdaq Composite επίσης ενισχύθηκε κατά 0,25%.

Ωστόσο, τα κέρδη αυτά ήταν χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Νωρίτερα, ο Dow Jones είχε φτάσει να κερδίζει 431,55 μονάδες, ο S&P 500 σημείωνε άνοδο 0,76% και ο Nasdaq είχε ενισχυθεί κατά 1,06%, σύμφωνα με το Cnbc.

Την άνοδο της αγοράς οδήγησαν οι μετοχές των εταιρειών τσιπ, μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor για νέο ρεκόρ τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες το 2026 στα 52–56 δισεκατομμύρια δολάρια, ένδειξη της εμπιστοσύνης της στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, ενώ το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε κατά 2%, με τη Nvidia να κερδίζει επίσης περίπου 2%.

Αγορές
