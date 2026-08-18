Αγορές

Wall Street: Απώλειες και υψηλό 19ετίας για το 30ετές αμερικανικό ομόλογο

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 4,7478%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025
FILE PHOTO: A street sign for Wall Street is seen outside the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, New York, U.S., July 19, 2021.
REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι αναταράξεις που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν έχουν «καθηλώσει» τη Wall Street στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης (18.8.2026) η Wall Street είδε τους βασικούς της δείκτες να υποχωρούν λόγω των νέων εντάσεων στον πόλεμο στο Ιράν, όπου ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν να απέχουν αρκετά από το να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,22% και στις 53.343,40 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,69% στις 7.691,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε σημαντικές απώλειες κατά -1,33% στις 26.289,71 μονάδες.

Παράλληλα, το πετρέλαιο έκλεισε σε υψηλά άνω των τριών εβδομάδων, όπως αναφέρει το Reuters, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σε πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το 5,3371%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς ανήλθε έως το 4,7478%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Βασική ανησυχία των επενδυτών είναι ότι η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να καταστήσει τις οικονομίες πιο ευάλωτες σε νέες διαταραχές στην προσφορά, όπως επισήμαναν αναλυτές στο CΝBC ενώ προβληματισμός υπάρχει και για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα καταφέρουν να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη προσφορά χρέους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των κυβερνήσεων, αναμένεται να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
131
95
82
73
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo