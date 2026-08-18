Wall Street: Απώλειες και υψηλό 19ετίας για το 30ετές αμερικανικό ομόλογο

Οι αναταράξεις που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν έχουν «καθηλώσει» τη Wall Street στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης (18.8.2026) η Wall Street είδε τους βασικούς της δείκτες να υποχωρούν λόγω των νέων εντάσεων στον πόλεμο στο Ιράν, όπου ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν να απέχουν αρκετά από το να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,22% και στις 53.343,40 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,69% στις 7.691,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε σημαντικές απώλειες κατά -1,33% στις 26.289,71 μονάδες.

Παράλληλα, το πετρέλαιο έκλεισε σε υψηλά άνω των τριών εβδομάδων, όπως αναφέρει το Reuters, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σε πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το 5,3371%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς ανήλθε έως το 4,7478%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Βασική ανησυχία των επενδυτών είναι ότι η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να καταστήσει τις οικονομίες πιο ευάλωτες σε νέες διαταραχές στην προσφορά, όπως επισήμαναν αναλυτές στο CΝBC ενώ προβληματισμός υπάρχει και για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα καταφέρουν να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη προσφορά χρέους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των κυβερνήσεων, αναμένεται να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων.