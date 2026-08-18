Ο Τραμπ «κόβει τις γέφυρες» με το Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά» – «Δεν υπάρχουν ούτε προγραμματίζονται συνομιλίες»

«Κόβει τις γέφυρες» με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη και ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία νέα διαπραγμάτευση, την ώρα που η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, διαψεύδοντας ουσιαστικά την ιρανική εκδοχή ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ να εξελίσσονται στο βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το στρατηγικό πέρασμα είναι ανοικτό και λειτουργεί κανονικά, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι θα παραμείνει κλειστό έως ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, απορρέουν από τη συμφωνία του Ιουνίου.

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Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις που να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη. «Ο Ναυτικός Αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ», τόνισε.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και σε λειτουργία», προσθέτοντας ότι «όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί».

There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or detonated. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/wqtcV0DNkh — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Η τοποθέτησή του έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δηλώσεις της ιρανικής ηγεσίας, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τόσο τις διαπραγματεύσεις όσο και την κατάσταση στα Στενά.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που, κατά την Τεχεράνη, προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Στους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης και ο τερματισμός των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται, επομένως, να περιγράφουν δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες όχι μόνο ως προς την προοπτική των διαπραγματεύσεων, αλλά και ως προς το ποιος ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά.

Ο χάρτης του Τραμπ με τη «νέα αμερικανική επικράτεια»

Ο Τραμπ επανήλθε παράλληλα στην αμφιλεγόμενη θέση του περί αμερικανικού ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, δημοσιεύοντας χάρτη της περιοχής με την ένδειξη «New US Territory» – «Νέα αμερικανική επικράτεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί για πρώτη φορά δημοσίως στην ιδέα να αποτελέσουν τα Στενά «αμερικανικό έδαφος» την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης. Αρχικά ο τόνος του είχε αφήσει την εντύπωση ότι επρόκειτο περισσότερο για πρόκληση ή αστεϊσμό.

Επανήλθε, ωστόσο, τη Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η ανακήρυξη των Στενών σε αμερικανική επικράτεια θα ήταν μια «πολύ καλή ιδέα». Η δημοσίευση του χάρτη στο Truth Social έδωσε πλέον ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα στη σχετική ρητορική.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ διατυπώνει δημόσια ιδέες περί αλλαγής του καθεστώτος εδαφών εκτός των ΗΠΑ. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στον Καναδά ως πιθανή «51η πολιτεία», στην απόκτηση της Γροιλανδίας και στην ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ μάς παρακαλούν»

Η δήλωση Τραμπ περί μη ύπαρξης συνομιλιών αποτελεί ταυτόχρονα απάντηση στις τοποθετήσεις που είχαν προηγηθεί από την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλέον την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους της ιρανικής πλευράς.

«Δεν θα παραδοθούμε. Η Αμερική τώρα μάς παρακαλεί να διαπραγματευτούμε σύμφωνα με τους δικούς μας όρους», είχε δηλώσει.

Ο Αραγτσί παρουσίασε μάλιστα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών ως διπλωματική νίκη της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους».

«Κερδίσαμε τον πόλεμο και κερδίσαμε και στη διπλωματία. Αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχθεί τους όρους μας», ανέφερε.

«Θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του Τραμπ»

Η ιρανική απάντηση στη ρητορική περί «αμερικανικού εδάφους» ήταν ακόμη οξύτερη.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, προειδοποίησε ότι «σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου».

Παράλληλα, ο υποδιοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί, δήλωσε ότι τα Στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων. «Ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας», υποστήριξε.