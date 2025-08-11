Wall Street: Mε πτώση ξεκίνησαν την εβδομάδα οι αμερικανικές μετοχές

Οι μετοχές της Wall Street έκαναν «ποδαρικό» στην εβδομάδα με πτώση, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τις βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι μετοχές στον βιομηχανικό δείκτη της Wall Street, Dow Jones, υποχώρησαν κατά 0,58%. Ο S&P 500 έχασε 0,38%, ενώ ο Nasdaq 0,30%.

Οι ανακοινώσεις του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα θα αποδειχθούν κομβικοί για τον ευρύ δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς, S&P 500, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος πρόκειται να δημοσιευθεί την Τρίτη (12.08.2025), και ο δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη, θα είναι κρίσιμοι για τη διαμόρφωση των προοπτικών για την κατεύθυνση των επιτοκίων, ιδίως για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Οι θερμότερες μετρήσεις του πληθωρισμού θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόοδο της αγοράς.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο ΔΤΚ του Ιουλίου θα παρουσιάσει αύξηση 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Ο πυρήνας του ΔΤΚ – ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας – αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Αυτό θα ήταν αντίστοιχα αύξηση 0,2% και 0,9% από τα επίπεδα του Ιουνίου.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έρχονται πριν από τη συνεδρίαση της Fed στο Τζάκσον Χόλε στο Γουαϊόμινγκ στις 21-23 Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να δώσει τον τόνο για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ενώ η αγορά τιμολογεί τώρα μια πιθανότητα 87% για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ο Sam Stovall της CFRA Research δήλωσε στο CNBC ότι οι επενδυτές μπορεί να προτρέχουν.