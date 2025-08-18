Wall Street: Μικρές μεταβολές ενόψει της ομιλίας Πάουελ και των αποτελεσμάτων μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων

Σχεδόν αμετάβλητοι έκλεισαν οι κύριοι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα (18.8.2025), μετά από μια εβδομάδα κερδών. Οι επενδυτές περίμεναν τα σημαντικά αποτελέσματα των λιανικών πωλήσεων και την ετήσια ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ (Jerome Powell), στη σύνοδο κορυφής της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε 34,30 μονάδες, ή 0,08%, κλείνοντας στις 44.911,82 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,01% στις 6.449,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,03% και έκλεισε στις 21.629,77 μονάδες.

Οι μετοχές της Meta Platforms και της Microsoft σημείωσαν πτώση περίπου 2,3% και 0,6%, επηρεάζοντας αρνητικά την ευρύτερη αγορά.

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές θα αναλύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, όπως Home Depot, Lowe’s, Walmart και Target, αναζητώντας ενδείξεις για την υγεία των αμερικανικών καταναλωτών. Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις, τους δασμούς και τη συγκράτηση της αύξησης της απασχόλησης παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων των συμμετεχόντων στην αγορά, καθώς πλησιάζουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

«Οι εκθέσεις κερδών των λιανοπωλητών αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες για τους δασμούς, την αύξηση του πληθωρισμού και την αναμενόμενη οικονομική επιβράδυνση», δήλωσε ο Σκοτ Ρεν (Scott Wren), ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών του Wells Fargo Investment Institute. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των μετοχών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες «είναι πιθανό να σταματήσει» ως αποτέλεσμα.

Η Fed θα συνεχίσει επίσης να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, καθώς τα μέλη της κεντρικής τράπεζας θα ταξιδέψουν στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ για το ετήσιο συμπόσιο οικονομικής πολιτικής. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα futures της Fed αποτιμούν σε περίπου 83% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής τον Σεπτέμβριο.

Οι τρεις κύριοι δείκτες κλείνουν τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα, η οποία ήταν επίσης η τέταρτη εβδομάδα κερδών στις τελευταίες πέντε για τον S&P 500 και τον Nasdaq. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν σε επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων.