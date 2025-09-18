Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500 μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οι μετοχές στη Wall Street έκλεισαν την Πέμπτη (18.9.25) σε ιστορικά επίπεδα, με τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις να σημειώνουν τη μεγαλύτερη ώθηση. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άφησε αυτή την εβδομάδα σαφές μήνυμα ότι μπαίνει σε πορεία χαλάρωσης των επιτοκίων, γεγονός που αναζωογόνησε το επενδυτικό κλίμα και τροφοδότησε τις ελπίδες για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 6.631,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,95% στις 22.470,73 μονάδες. Ο βιομηχανικός Dow Jones πρόσθεσε 124 μονάδες ή 0,27%, φτάνοντας στις 46.142,42. Κάθε ένας από τους βασικούς δείκτες της Wall Street σημείωσε ενδοημερήσιο ρεκόρ, με τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο 2,4% και να επιστρέφει σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2021.

Οι εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης βρέθηκαν στο επίκεντρο, καθώς παραδοσιακά επωφελούνται περισσότερο από χαμηλότερα επιτόκια, δεδομένου ότι στηρίζονται συχνά σε εξωτερική χρηματοδότηση και ακολουθούν πιο στενά τον οικονομικό κύκλο. Αντίθετα, οι μεγάλες τεχνολογικές μετοχές κινούνται περισσότερο με βάση τις τάσεις, όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρόλα αυτά, και οι μεγάλοι τεχνολογικοί παίκτες συμμετείχαν στο ράλι. Η Intel εκτινάχθηκε κατά 22,8% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στον κατασκευαστή τσιπ για κοινή ανάπτυξη επεξεργαστών για data centers και υπολογιστές. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 3,5%.

Τα κέρδη ήρθαν μετά από μια ασταθή συνεδρίαση την Τετάρτη (17.9.25), όταν η Fed μείωσε –όπως αναμενόταν– το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Η κεντρική τράπεζα εκτίμησε ότι θα υπάρξουν δύο ακόμη μειώσεις μέσα στη χρονιά, κάτι που ενθουσίασε τους επενδυτές. Παρά τις δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ ότι η κίνηση εντάσσεται στη «διαχείριση κινδύνου», η αγορά θεώρησε πως η προτεραιότητα πλέον είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και όχι ο πληθωρισμός.