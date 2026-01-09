Wall Street: Nέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P 500 ολοκληρώνοντας θετικά την εβδομάδα

Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψε την Παρασκευή (9.1.25) ο S&P 500 στο κλείσιμο της Wall Street, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο, μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης για την απασχόληση.

Συγκεκριμένα στο κλείσιμο της Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,48%, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,65%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,82%. Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν θετική εβδομάδα. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Dow Jones και ο Nasdaq ενισχύθηκαν κατά περίπου 2% έκαστος.

Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 50.000 τον περασμένο μήνα, αριθμός χαμηλότερος από τις 73.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones.

Παρότι τα στοιχεία ήταν ελαφρώς ασθενέστερα των εκτιμήσεων, αποτύπωσαν μια αμερικανική οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η ανάπτυξη ενδέχεται να επιταχυνθεί, σύμφωνα με το Cnbc.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,4%, έναντι πρόβλεψης 4,5%, γεγονός που οι επενδυτές εξέλαβαν ως ένδειξη περαιτέρω βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας