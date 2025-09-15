Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 – Άλμα για τη Tesla μετά τα θετικά σχόλια Τραμπ

Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές σημείωσαν τη Δευτέρα (12.9.25) στο κλείσιμο της Wall Street, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας πηγαίνουν καλά. Οι επενδυτές προετοιμάστηκαν επίσης για μια κρίσιμη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) αυτή την εβδομάδα.

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,51%, κλείνοντας πάνω από τις 6.600 μονάδες για πρώτη φορά. Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,94%, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones παρουσίασε μικρή άνοδο 0,11%, κερδίζοντας 49,97 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τους δασμολογικούς συντελεστές και μια προθεσμία για την πώληση του κινεζικής ιδιοκτησίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ των αξιωματούχων ήταν θετική και ότι «επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν», ενδεχομένως αναφερόμενος στο TikTok. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok εάν η Κίνα εγκαταλείψει τις απαιτήσεις της για μειωμένους δασμούς και τεχνολογικούς περιορισμούς, ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών συνεχίζονταν, η ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Κίνας δήλωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας και ότι θα συνεχίσει την έρευνά της εναντίον της εταιρείας κατασκευής τσιπ. Η εταιρεία παραγωγής τσιπ ακολούθησε την ευρύτερη τάση του Magnificent Seven, κλείνοντας ακριβώς κάτω από το όριο.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 3% αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ αποκάλυψε μια εσωτερική αγορά μετοχών αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τη μεγαλύτερη αγορά του στην ανοιχτή αγορά και την πρώτη σημαντική αγορά του από το 2020. Οι επενδυτές εξέλαβαν την αγορά ως ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μασκ στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στρέψει την εστίασή της στη ρομποτική καθώς ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά οχήματα έχει ενταθεί.