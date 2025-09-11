Wall Street: Ο Dow εκτοξεύεται κατά 600 μονάδες σε ιστορικό ρεκόρ, παρά τα στοιχεία πληθωρισμού

Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Wall Street την Πέμπτη (11.9.2025), καθώς οι επενδυτές προέβλεπαν ότι τα τελευταία στοιχεία για τον βασικό δείκτη πληθωρισμού δεν θα εμποδίσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει το βασικό επιτόκιο την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street έκλεισε με άνοδο 617,08 μονάδων, ή 1,36%, στις 46.108,00 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,85% στις 6.587,47 μονάδες. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,72% στα 22.043,07. Και οι τρεις κύριοι δείκτες σημείωσαν νέα ενδοημερήσια ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Ήταν μια συγκεχυμένη σειρά αριθμών, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Αύγουστο να είναι υψηλότερος από τον αναμενόμενο σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνος με τις προσδοκίες σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης CPI παρουσίασε αύξηση 0,4% για το μήνα, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, υψηλότερη από το 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, ο δείκτης κατέγραψε 2,9% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν. Επιπλέον, ο λεγόμενος βασικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα ευμετάβλητα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο και κατά 3,1% σε σχέση με πέρυσι. Και οι δύο δείκτες ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε, επίσης, μια μέρα μετά την απροσδόκητη πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Εν τω μεταξύ, η αγορά εργασίας έλαβε ένα ακόμη σημάδι επιβράδυνσης, καθώς οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας σημείωσαν απροσδόκητη άνοδο την Πέμπτη, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των στοιχείων για την αύξηση της απασχόλησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 27.000 από την προηγούμενη περίοδο σε 263.000, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.