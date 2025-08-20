Wall Street: Ο Nasdaq πέφτει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τον S&P 500 να ακολουθεί

Πτώση σημείωσαν οι μετοχές στην Wall Street την Τετάρτη (20.8.25), υπό την πίεση της γενικευμένης πτώσης του τεχνολογικού τομέα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης μια σειρά από μικτά αποτελέσματα εταιρειών λιανικής πώλησης και την τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 0,67%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε στο 0,27% και ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με ήπια άνοδο 0.04%.

Οι επενδυτές συνέχισαν να πραγματοποιούν κέρδη από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις τους και τη δύναμη του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης μακροπρόθεσμα. Η Nvidia υποχώρησε περίπου 3%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Broadcom έχασαν πάνω από 3,5% η καθεμία. Οι μετοχές της Palantir υποχώρησαν περίπου 5,5% και η Intel έπεσε πάνω από 6%. Οι εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης Apple, Amazon, Alphabet και Meta επίσης υποχώρησαν.

«Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη σε μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες είχαν μια απίστευτα ισχυρή πορεία – με ορισμένες να σημειώνουν άνοδο άνω του 80% από τα χαμηλά επίπεδα των αρχών Απριλίου. Ο όγκος της αγοράς γενικά είναι συνήθως αρκετά περιορισμένος στα τέλη Αυγούστου, οδηγώντας σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι θα δικαιολογούσαν τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BMO Private Wealth.

Στον τομέα των κερδών, οι μετοχές της Target υποχώρησαν 6% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λιανικής πώλησης για νέα μείωση των πωλήσεων και τον διορισμό νέου CEO, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου. Η Lowe’s, εν τω μεταξύ, σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες.