Wall Street: Ο S&P 500 με ήπιες μεταβολές προσπαθεί να αποφύγει τριήμερο σερί απωλειών

Ήπιες μεταβολές κατέγραψε ο S&P 500 την Τρίτη (30.12.25) στο κλείσιμο της Wall Street, μετά από διαδοχικές απώλειες την προηγούμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, οι δείκτες κατέγραψαν μικρές απώλειες. Ο Dow Jones έκλεισε στις 48.297,26 μονάδες, με πτώση 94,87 μονάδων ή 0,20%. Ο S&P 500 διαμορφώθηκε στις 6.893,47 μονάδες, μειωμένος κατά 9,29 μονάδες ή 0,13%. Ο Nasdaq έκλεισε στις 23.414,83 μονάδες, με απώλειες 55,27 μονάδων ή 0,24%.

Οι τρεις κύριοι μέσοι όροι προέρχονται από μια πτωτική συνεδρίαση, με επικεφαλής τις απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας. Η Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 1% την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών, και οι υπόλοιποι παίκτες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Palantir Technologies, υποχώρησαν κατά 2,4%, σύμφωνα με το Cnbc.

Ωστόσο, αυτά τα ονόματα και άλλα στον κλάδο, όπως η Advanced Micro Devices, εξακολουθούν να είναι οι μεγάλοι νικητές φέτος. Η Nvidia έχει σημειώσει άνοδο 39% κατά την περίοδο, ενώ η Palantir και η AMD έχουν σημειώσει άνοδο 140% και 78% αντίστοιχα.