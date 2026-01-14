Wall Street: Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1% υπό την πίεση της τεχνολογίας

Xαμηλότερα κινήθηκαν την Τετάρτη (14.1.26) οι μετοχές στη Wall Street για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, απομακρυνόμενες περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησαν τις γεωπολιτικές και νομισματικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,48%, ο βιομηχανικός Dow Jones έπεσε στο 0,9%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 1%.

Η τεχνολογία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό πίεσης της αγοράς. Οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής τσιπ σημείωσαν σημαντικές απώλειες, με τις Broadcom, Nvidia και Micron Technology να υποχωρούν κατά 5%, 2% και 1% αντίστοιχα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι κινεζικές τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν ότι τα τσιπ H200 της Nvidia δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα στον κλάδο.

Στον τραπεζικό τομέα, η Wells Fargo κατέγραψε απώλειες άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση εσόδων τέταρτου τριμήνου χαμηλότερων των εκτιμήσεων. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Bank of America και Citigroup, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματά τους ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς, καθώς οι επενδυτές τα έκριναν ανεπαρκή για να στηρίξουν μια αγορά που διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές εντάθηκαν μέσα στην εβδομάδα, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μεταρρύθμιση των επιτοκίων πιστωτικών καρτών. Η Bank of America έχει υποχωρήσει περίπου 7% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ η Citigroup και η Wells Fargo καταγράφουν απώλειες κοντά στο 8%.