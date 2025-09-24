Wall Street: Πτώση για δεύτερη ημέρα, υπό πίεση οι μετοχές Nvidia και Oracle

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βρέθηκαν υπό πίεση οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Oracle, με τον S&P 500 της Wall Street να υποχωρεί την Τετάρτη (24.9.2025).

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε 0,28% και έκλεισε στα 6.637,97, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,34% και έκλεισε στα 22.497,86. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε 171,50 μονάδες, ή 0,37%, και έκλεισε στα 46.121,28.

Η Nvidia υποχώρησε σχεδόν 1%, συνεχίζοντας την πτώση της από την Τρίτη, καθώς οι εντεινόμενοι φόβοι για τον ενδεχόμενο κυκλικό χαρακτήρα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν σκεπτικισμό στους επενδυτές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών ανακοίνωσε μια συνεργασία αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI. Η Oracle, άλλη κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε επίσης πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χάνοντας σχεδόν 2% την Τετάρτη.

Οι απώλειες του Nasdaq για την ημέρα μειώθηκαν προς το κλείσιμο, καθώς η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 6% μετά την αναφορά του Bloomberg, επικαλούμενο πηγές εξοικειωμένες με το θέμα, ότι η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών επιδιώκει επένδυση από την Apple. Αυτό συμβαίνει λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.