Wall Street: Πτώση για τον S&P 500 στο φινάλε της εβδομάδας, με συνολικό θετικό πρόσημο

Υποχώρησε ο S&P 500 της Wall Street την Παρασκευή (15.8.2025) μετά από το ρεκόρ υψηλής τιμής που σημείωσε, καθώς οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη μετά από μια ισχυρή εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο ευρύς δείκτης της Wall Street έκλεισε με πτώση 0,29% στα 6.449,80 και ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,40% και έκλεισε την ημέρα στα 21.622,98.

Ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 34,86 μονάδων, ή 0,08%, και έκλεισε στα 44.946,12, χάρη στην άνοδο 12% της UnitedHealth. Ωστόσο, ήταν πολύ μακριά από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η πτώση των μετοχών των εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ και τα αρνητικά στοιχεία για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης έπληξαν την αγορά την Παρασκευή. Η Applied Materials σημείωσε πτώση 14%, οδηγώντας το VanEck Semiconductor ETF (SMH) σε πτώση 2%. Η Nvidia έχασε σχεδόν 1%.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε σε 58,6 τον Αύγουστο από 61,7 τον προηγούμενο μήνα, λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες παρέμειναν σε σταθερή βάση για την εβδομάδα. Ο Dow υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 1,74%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν άνοδο 0,94% και 0,81% αντίστοιχα από την αρχή της εβδομάδας, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή που ενίσχυσαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον επόμενο μήνα.

«Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι απαιτούμενες μειώσεις των επιτοκίων της Fed στηρίζουν την αγορά, οπότε δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια εμπορεύσιμη υποχώρηση στον S&P, παρά την τρομερή εποχικότητα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Jay Hatfield, Διευθύνων Σύμβουλος και CIO της Infrastructure Capital Advisors. «Στην πραγματικότητα, συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε».

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή το πρωί, έδειξαν επίσης μια ακόμα υγιή εικόνα για τους καταναλωτές των ΗΠΑ. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες της Dow Jones. Οι λιανικές πωλήσεις, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, αυξήθηκαν κατά 0,3%, ανταποκρινόμενες επίσης στις εκτιμήσεις.