Wall Street: Σε τροχιά κερδών για τέταρτη συνεδρίαση παρά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία

Οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να υπεραποδίδουν σε μια εβδομάδα με μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω εορτών.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,39%, ενώ ταυτόχρονα και ο δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,57%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,16.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος, παρά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας σημαντικά την εκτίμηση 3,2% των οικονομολόγων, σύμφωνα με το Cnbc.

Η έκθεση -η οποία αναβλήθηκε από την προγραμματισμένη ημερομηνία δημοσίευσής της στις 30 Οκτωβρίου λόγω του ρεκόρ κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ- αρχικά τρόμαξε τους επενδυτές κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις αρχές του 2026 είναι λιγότερο πιθανή. Οι μετοχές ξεκίνησαν την ημέρα διαπραγμάτευσης ελαφρώς χαμηλότερα, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει.