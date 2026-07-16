Χρηματιστήρια: Μικρές απώλειες στην Αθήνα και στις ευρωαγορές

Με ισχνές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Euronext Athens, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί που «τρέχει» από την αρχή της εβδομάδας λόγω των επιφυλάξεων των επενδυτών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.475,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,40%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 325,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51.025.227, με τους επενδυτές να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,98%), της Jumbo (+2,24%) και της Coca Cola HBC (+0,70%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhlacor (-4,73%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,06%), της Lamda Developemnt (-2,34%) και των ΕΛΠΕ (-1,99%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 15.712.748 και 10,635.530 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 53,65 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 44,56 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 71 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

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«Στα κόκκινα» και η Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνεχίζουν με αρνητικό πρόσημο επηρεαζόμενα από τη νέα αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν, που οδήγησε σε νέα σημαντική άνοδο του πετρελαίου.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,84% στις 24,789,71 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 είναι στο +0,04% στις 10.519,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,59% στις 8.332,97 μονάδες.

Ο ισπανικός IBEX κινείται στο -0,41% κατά 0,08% στις 19.197,07 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,12% στις 52.050,50 μονάδες. Ο Πανευρωπαϊκός Stoxx κινείται στο -0,24% στις 641.18 μονάδες.