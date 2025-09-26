Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,07% – Θετικό το κλίμα και στην Ευρώπη

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης, μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 23,15 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.036,55 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,54%), της Optima Bank (+0,86%), της Aktor (+0,85%) και του ΔΑΑ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,27%) της ΕΥΔΑΠ (-0,73%) και των ΕΛΠΕ (-0,64%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,08%.

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+6,73%) και Κυριακούλης (+5,13%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Έλτον Χημικά (-2,87%) και Fais Group (-2,34%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικές τάσεις παρά τις ανησυχίες για δασμούς στον κλάδο υγείας

Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν ανάκαμψη από το χαμηλό τριών εβδομάδων στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα.

Ωστόσο, η άνοδος περιορίζεται από τις απώλειες στον κλάδο υγείας, μετά την επιβολή δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργώντας ανησυχίες στους επενδυτές.

Αναλυτικότερα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0,38%

DAX (Φρανκφούρτη): +0,61%

CAC 40 (Παρίσι): +0,83%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0,56%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -+0,56%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0,48%

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών κατέγραψαν άνοδο 1,2% ύστερα από απώλειες στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις. Οι μετοχές των κατασκευαστικού κλάδου ενισχύθηκαν κατά 0,8% ύστερα από πτώση σχεδόν κατά 1,5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι μετοχές του κλάδου υγείας σημείωσαν πτώση 0,2% μετά τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ. «Θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάσει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.