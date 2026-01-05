Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,16% – Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 17,68 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,08%), της Πειραιώς (+0,77%), της Elvalhalcor (+0,51%) και της Viohalco (+0,50%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.154,64μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,16%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,73%), του ΟΠΑΠ (-1,26%) και του ΔΑΑ (-1,01%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 50 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Interlife (+4,31%) και Εβροφάρμα (+3,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,68%) και Mermeren (-5,17%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι επενδυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.27%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.97%

CAC 40 (Παρίσι): +0.43%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.52%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.43%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.48%