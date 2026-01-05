Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,16% – Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,68 εκατ. ευρώ
iStock
iStock

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 17,68 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,08%), της Πειραιώς (+0,77%), της Elvalhalcor (+0,51%) και της Viohalco (+0,50%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.154,64μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,16%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,73%), του ΟΠΑΠ (-1,26%) και του ΔΑΑ (-1,01%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 50 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Interlife (+4,31%) και Εβροφάρμα (+3,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,68%) και Mermeren (-5,17%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι επενδυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.27%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.97%

CAC 40 (Παρίσι): +0.43%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.52%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.43%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.48%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
232
149
143
117
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Ρεκόρ στις αρνητικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη το 2025
Η Γερμανία κατέγραψε 573 ώρες αρνητικών τιμών μέσα στο 2025, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντίστοιχα η Ισπανία όπου οι αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2024 οι ώρες με τιμές κάτω από το μηδέν διπλασιάστηκαν
Increase or rising in electricity prices on the world market. Photovoltaic power station with double exposure of digital financial chart graphs and stock market.Green energy in full development.
Newsit logo
Newsit logo