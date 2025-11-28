Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση, με άνοδο όμως 4,41% έκλεισε ο Νοέμβριος

O Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.083,15 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,79%
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (28.11.2025) στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κλείνει τον μήνα Νοέμβριο με άνοδο 4,41%.

O Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε σήμερα στις 2.083,15 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,79%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,04%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 41,74%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.702.459 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,79%), του ΟΛΠ (+1,78%) και της Viohalco (+1,02%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,87%), της Eurobank (-1,87%), της Elvalhalcor (-1,67%), της Alpha Bank (-1,54%) και της Optima Bank (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 13.289.997 και 3.603.201 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+8,26%) και Ίλυδα (+4,89%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης (-5,00%) και Foodlink (-3,57%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9.2700 -0,86%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 -0,25%

METLEN: 44,1600 -1,87%

OPTIMA: 7,7000 -1,41%

ΤΙΤΑΝ: 45,4500 -0,66%

ALPHA BANK: 3,5140 -1,54%

AEGEAN AIRLINES: 14,3400 -0,14%

VIOHALCO: 9,9000 +1,02%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8400 -0,16%

ΔΑΑ: 10,1500 -0,49%

ΔΕΗ: 17,4000 -1,30%

COCA COLA HBC: 43,2800 +0,05%

ΕΛΠΕ: 8,2650 -0,72%

ELVALHALCOR: 3,2400 -1,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5000 -0,30%

ΕΥΔΑΠ: 7,3600 +2,79%

EUROBANK: 3,4070 -1,87%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -0,28%

MOTOR OIL: 28,4000 -0,28%

JUMBO: 27,3600 -0,07%

ΟΛΠ:40,1000 +1,78%

ΟΠΑΠ: 17,6200 -0,45%

ΟΤΕ: 17,1100 -1,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0700 -0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,3600 -0,64%

