Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,23% στην Αθήνα – Πτώση στις ευρωαγορές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι
Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (23.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 200,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.788.511 μετοχές.

Πτωτικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,26 μονάδες (-0,87%) και υψηλότερη τιμή στις 2.240,24 μονάδες (+0,48%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+6,57%), της Metlen (+2,44%), της Τιτάν (+1,60%), της Πειραιώς (+1,30%) και της Aegean Airlines (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,68%), της Alpha Bank (-1,19%), της Jumbo (-0,84%) και του ΟΤΕ (-0,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.243.349 και 5.548.843 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 28,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austriacard (+7,88%) και Ξυλεμπορία(π) (+7,31%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,45%) και Flexopack (-3,75%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,1800 +0,18%

ALLWYN: 13,1500 -0,15%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,2500 +0,65%

METLEN: 34,4000 +2,44%

OPTIMA: 9,1200 +0,44%

ΤΙΤΑΝ: 46,9200 +1,60%

ALPHA BANK: 3,6500 -1,19%

AEGEAN AIRLINES: 12,3500 +1,23%

VIOHALCO: 14,0200 -1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,2800 +0,19%

ΔΑΑ: 10,2400 -0,58%

ΔΕΗ: 18,6300 +0,76%

COCA COLA HBC: 48,7000 -0,10%

ΕΛΠΕ: 9,4400 +0,21%

ELVALHALCOR: 3,9800 -0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2800 -0,14%

ΕΥΔΑΠ: 10,0600 +6,57%

EUROBANK: 3,9200 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 -0,65%

MOTOR OIL: 35,4600 -0,39%

JUMBO: 23,7000 -0,84%

ΟΛΠ: 38,5500 +0,39%

ΟΤΕ: 18,1600 -0,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3840 +1,30%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7800 -0,14%

