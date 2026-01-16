Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Αρνητικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές μετοχές

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (16.1.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή σημαντική άνοδο σε υψηλά 16 ετών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.243,67 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,18%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 30,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,10%), της Aegean Airlines (+0,85%), της Metlen (+0,77%) και του ΔΑΑ (+0,63%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,80%), της ΔΕΗ (-1,03%) και της Σαράντης (-0,92%).

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 51 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (+8,73%) και Χαϊδεμένος (+7,84%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CrediaBank (-5,70%) καιTrek Development (-4,57%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακή πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με την υποχώρηση των τιμών του χρυσού να οδηγεί σε απώλειες τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,18%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 0,20%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,15% και ο γαλλικός CAC 0,44%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,24% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,19%.

Οι μετοχές των εταιριών εξόρυξης κατέγραψαν πτώση 1% καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων επηρέασε τις τιμές του χρυσού.