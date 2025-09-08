Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.032,62 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 0,47%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (8.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη Γαλλία που διεξάγεται η κρίσιμη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.032,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,47%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,59 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,70%), της Σαράντης (+1,39%), της Κύπρου (+1,36%) και της Coca Cola HBC (+1,21%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,43%) και της Aktor (-0,26%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 24 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+13,17%) και Κυριακούλης (+7,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (5,07%) και Εβροφάρμα (-1,95%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, στην αρχή μιας εβδομάδας κατά την οποία αναμένεται να κυριαρχήσει η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να χάσει στη ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που θα διεξαχθεί σήμερα στο κοινοβούλιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία πασχίζει να περιορίσει το χρέος της.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,33% στις 551 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας, με τον γαλλικό CAC 40 να ενισχύεται κατά 0,4%. Παρά το σημερινό ανοδικό τους ξεκίνημα, οι γαλλικές μετοχές καταγράφουν υποαπόδοση έναντι του δείκτη STOXX από τις αρχές τις χρονιάς, εν μέσω πιέσεων από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Οι μετοχές των εταιριών πετρελαίου και αερίου κατέγραφαν τα μεγαλύτερα κέρδη, με άνοδο 1,2% ακολουθώντας την αύξηση κατά 1,8% των τιμών του αργού πετρελαίου.