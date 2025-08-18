Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.118,06 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,38%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (18.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%. O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.118,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,38%., ενώ η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,55 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+0,79%), της Lamda Development (+0,45%) και της Coca Cola HBc (+0,36%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,04%), της Τιτάν (-2,02%), των ΕΛΠΕ (-1,70%) και της Alppha Bank (-1,37%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 45 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+27,78%) και Attica Bank (+6,58%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-6,17%) και Ακρίτας (-4,04%).

Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,02%, στα 1,1701 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,1701 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 172,2520 γεν, στο 0,8633 με τη στερλίνα και στο 0,9427 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,2210 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3552 δολάρια.