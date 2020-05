Μεγάλη άνοδο καταγράφουν στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευρυμένος δείκτης Standard & Poor’s 500 έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 3.000 μονάδων για πρώτη φορά μετά τις 5 Μαρτίου, καθώς οι επιχειρήσεις επαναλειτουργούν και η αισιοδοξία για ένα πιθανό εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού βοηθά τους επενδυτές να προσπεράσουν τις σινοαμερικανικές εντάσεις.

Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 2,2% αγγίζοντας τις 3.020 μονάδες κατά το άνοιγμα. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξάνεται κατά 316,68 μονάδες ή 1,29%, στο φτάνοντας τις 24.781,84 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κερδίζει 176,63 μονάδες ή 1,89%, σε 9.501,21 στο κουδούνι έναρξης της σημερινής συνεδρίασης.

Την έναρξη της συνεδρίασης σήμανε συμβολικά ο κυβερνήτης της άγρια πληγείσας από τον κορονοϊό Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, φορώντας προστατευτική μάσκα.

New York Gov. Andrew Cuomo rang the opening bell at the New York Stock Exchange, reopening the trading floor—which was closed for two months due to the coronavirus outbreak. https://t.co/du0Dows6IV pic.twitter.com/1XYjsWSwtu