Μέτρο για την τρίτη θητεία Μητσοτάκη το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, το άγνωστο γεύμα Παυλόπουλου- Καραμανλή, πιάτο που τρώγεται κρύο η εκδίκηση, δύο τετ α τετ Γεραπετρίτη – Φιντάν, o πρωθυπουργός και τα ραντεβού με επενδυτές στο Λονδίνο, η μάχη για τα επόμενα δέκα δισεκ. στις κατασκευές, οι αφίξεις έκπληξη στα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Ταμείο Ανάπτυξης σε επιδόματα

Τρίτη θητεία!

Τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έδειξαν ότι ακόμη κι ένα κακόγουστο ανέκδοτο, το οποίο ταλαιπώρησε για δεκαετίες την ψυχική ηρεμία και το ηθικό της πόλης, όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα έργο που θα εξυπηρετεί 250.000 επιβάτες την ημέρα και θα αποτελεί σύμβολο υπερηφάνειας, καθώς θεωρείται σήμερα το πιο σύγχρονο και καλαίσθητο μετρό στην Ευρώπη. Το δέος που προκαλεί, όπως δηλώνουν μάρτυρες, ο σταθμός Βενιζέλου όπου η μαγεία της βυζαντινής πόλης ζωντανεύει, κάτω από την πολύβουη σύγχρονη πόλη, διέψευσε άλλη μία ανυπόστατη κατηγορία για την κακοποίηση των αρχαιοτήτων. Όταν η αλήθεια είναι τόσο ηχηρή, οι μειοψηφίες της μιζέριας σβήνουν μέσα στην ματαιοδοξία τους. Έκτός απροόπτου οι εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον Μάρτιο του 2027, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και για δεύτερες εκλογές, καθώς η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ για το Β’ εξάμηνο (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2027).

Το στοίχημα

Ο κωδικός ότι «τα σχέδια μετατρέπονται σε εργοτάξια και στη συνέχεια σε έργα», ή το πιο απλό «το είπαμε, το κάναμε» είναι ένα διαρκές στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αναστρέψει τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα που τον κρατούν μακριά από την αυτοδυναμία. Όταν αφήνει να τον τραβούν προς τα πίσω υπουργοί τους οποίους δεν επαναφέρει στην τάξη, θα συνεχίσει να κινείται γύρω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Όταν μένει σταθερός στον στόχο, ξαναγεννά την προσδοκία που τον οδήγησε στην πρωθυπουργία δύο φορές μέχρι τώρα και φιλοδοξεί να διεκδικήσει και μια τρίτη θητεία όπως δήλωσε από την Θεσσαλονίκη.

Απώλειες στα δεξιά

Το μετρό Θεσσαλονίκης που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών το υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση ανάκαμψης την οποία επιδιώκει η ΝΔ ειδικά στην βόρεια Ελλάδα. Στην Α’ Θεσσαλονίκης η ΝΔ από τις εθνικές εκλογές του Μάϊου του 2023 (35,28%) έχασε πάνω από 10 μονάδες μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024 (24,33%). Στην Β’ Θεσσαλονίκης η δυσαρέσκεια ήταν μεγαλύτερη έχασε περίπου 13 μονάδες (έπεσε από το 40,17% στο 27,15%). Η άνοδος των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ στα οποία δίπλα στην Ελληνική Λύση και την Νίκη και τα άλλα μικρά δεξιά κόμματα προστέθηκε η Φωνή της Λογικής της εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενης Αφροδίτης Λατινοπούλου, παραμένει μία εκλογική απειλή την οποίαν η ΝΔ θα πρέπει να διαχειριστεί αναζητώντας τρόπους επαναπατρισμού ψηφοφόρων της.

Η διαγραφή Σαμαρά

Η διαγραφή Σαμαρά όπως δείχνουν ποιοτικές έρευνες που βρίσκονται στα συρτάρια του Μαξίμου δεν έδειξε μόνο αποφασιστικότητα που ενίσχυσε το ηγετικό προφίλ του Μητσοτάκη. Από ένα πολύ υψηλό ποσοστό εκλήφθηκε ο πατριωτισμός του Σαμαρά ως μέσον υπονόμευσης της κυβέρνησης και της ΝΔ, γεγονός που αποδυνάμωσε το κύρος του, όπως τον κατηγορούν. Η διαγραφή Σαμαρά αναμφισβήτητα αποτελεί μία πληγή στο σώμα της παράταξης. Μέχρι αυτήν τη στιγμή ούτε ένας δικός του άνθρωπος δεν βρέθηκε δημοσίως να τον υπερασπιστεί, γεγονός που δείχνει την πολιτική του μοναξιά.

Κρύο πιάτο!

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που αποτελεί μία εμβληματική προσωπικότητα του κοινοβουλίου, ήταν από τους πρώτους οι οποίοι στήριξαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ακόμη τότε να είναι γνωστές οι μικρές συνέπειες που θα είχε μία τέτοια πολιτική κίνηση. Εσύ εκφραστής της λαϊκής δεξιάς πώς το έκανες αυτό; τον ρώτησαν αρκετοί συνάδελφοι του. « Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο» τους απάντησε. Και τους θύμισε την δική του διαγραφή από τον Αντώνη Σαμαρά στις 31 Μαρτίου 2014 όταν αρνήθηκε να υπερψηφίσει – ψήφισε «παρών» στο άρθρο 1 του πολυνομοσχεδίου που αφορούσε την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ. «Δεν νομοθετώ με εντολή της τρόικας» δήλωσε τότε. «Το άρθρο 1 είναι δόλιο, γιατί συνδυάζει την αποκατάσταση κάποιων αδικιών (πλεόνασμα) με την καταστροφή της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, που είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το άρθρο 1 πλήττει την καρδιά της ιδεολογίας της παράταξής μας, όπως την καθόρισε, το 1974, ο Κων. Καραμανλής. Αυτή την παράταξη και τις αρχές της δεν μπορεί να τις διαγράψει ο κ. Σαμαράς». Μάλιστα την διαγραφή Κακλαμάνη την έγραψε ο τότε πρωθυπουργός σε ένα χαρτί και το έδωσε στον Γιάννη Τραγάκη να το διαβάσει στην ολομέλεια!

Έξω από το κάδρο

Από το κάδρο βγαίνει πλέον και ο Κώστας Καραμανλής. Αν και μίλησε γενικώς για πειθαρχικά μέτρα που δεν βοηθούν στην ενότητα και την ομοψυχία, εννοώντας την διαγραφή Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι διαφωνεί και μαζί του. Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν, διότι το θεωρεί προσβλητικό, να αφήνει υπονοούμενα ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι μειοδότες. Βέβαια, δύσκολα ο Κώστας Καραμανλής θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην διαγραφή Σαμαρά δεδομένου ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν εμφανιστεί να κινούνται στην ίδια γραμμή. Ο νυν πρωθυπουργός όμως θα απαντάει ευθαρσώς τους πάντες χωρίς καμία εξαίρεση, αν και διαχωρίζει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Το γεύμα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρίσκονται πλέον σε μία σχετική απόσταση. Δεν τους χαρακτηρίζει η ταύτιση που τους ένωνε για περίπου δύο χρόνια. Όλα θα φανούν βέβαια στην πράξη. Πριν την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην Πάτρα, όπου χρησιμοποίησε αρκετά ήπιους τόνους σε όλες τις αναφορές του, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι είχε γευματίσει με τον πρώην πρόεδρο Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, στην αθηναϊκή λέσχη. Ο κ.Παυλόπουλος πιθανόν να ήταν και ο πρώτος ο οποίος έμαθε την απόφαση Καραμανλή να βάλει τέλος στα σενάρια που τον έφεραν μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το ίδιο βράδυ δήλωσε ότι δεν τον αφορούν ούτε τον ενδιαφέρον.

Δύο τετ α τετ με Φιντάν

Ο διπλωματικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν ελάχιστες οι πιθανότητες να καταλήξουν στο δικαστήριο της Χάγης, συνεχίζονται κανονικά κι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην στρατηγική των ήρεμων νερών. Αυτήν την εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν μπορεί να έχουν δύο τετ-α-τετ, τα οποία δεν έχουν προγραμματιστεί αλλά οι σχέσεις των δύο αντρών είναι τέτοιες που συχνά δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες. Στις 3 – 4 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η υπουργική συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και ακολουθεί του ΟΑΣΕ στη Μάλτα 4 – 6 Δεκεμβρίου. Η γραμμή συνεργασίας που έχει αποφασιστεί μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι η Ελλάδα να στηρίξει τον Τούρκο διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου για την θέση του γγ του ΟΑΣΕ και η Τουρκία την υποψηφιότητα της έγκριτης νομικού Μάνιας Τελαλιάν για την θέση της επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας Τουρκίας μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Μεμάτ Κεμάλ Μποζάι και συζητήσεις για την θετική ατζέντα του υφυπουργού Κώστα Φραγκογιάννη με τον Μεμέτ Μποζάι.

Μητσοτάκης – Ερντογάν

Φαίνεται ότι τρέχει το διπλωματικό παρασκήνιο και σε ό,τι αφορά στην συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου το οποίο θα συνεδριάσει στην Τουρκία. Οι τελευταίες ημερομηνίες, οι οποίες ήρθαν σε γνώση του newsIT είναι για τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Μετά τις 15 Ιανουαρίου και έως τέλος Μαρτίου πιθανόν να πραγματοποιηθεί και η πενταμερής συνάντηση για το κυπριακό. Πυρετός! Ο πρωθυπουργός και τα ραντεβού με επενδυτές στο Λονδίνο, η μάχη για τα επόμενα δέκα δισεκ. στις κατασκευές, οι αφίξεις έκπληξη στα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Ταμείο Ανάπτυξης σε επιδόματα

Ο Κ. Μητσοτάκης και τα ραντεβού με επενδυτές στο Λονδίνο

Σήμερα (2/12/2024) και αύριο τα βλέμματα όσων ασχολούνται με το χρηματιστήριο και τις επενδύσεις είναι στραμμένα προς το Λονδίνο καθώς στη βρετανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται το 3ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Morgan Stanley. Στο συνέδριο θα ανοίξει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους ξένων χαρτοφυλακίων. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τον πρωθυπουργό να απαντά σε ερωτήσεις εκπροσώπων της Morgan Stanley. Με διεθνείς αναλυτές θα έχει συναντήσεις και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Στο επενδυτικό συνέδριο συμμετέχουν 28 εισηγμένες επιχειρήσεις από κλάδους που συνδέονται με τις υποδομές, την ενέργεια, τις τράπεζες, τη βιομηχανία, τα ακίνητα και την τεχνολογία.

Κατασκευές: Η μάχη για τα επόμενα 10 δισ. ανεκτέλεστου!

Τα οκτώ έως 10 δισεκ. ευρώ φτάνουν οι νέες συμβάσεις που διεκδικούν ήδη ή αναμένεται να διεκδικήσουν την επόμενη διετία – τριετία οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι. Το ερώτημα είναι ποιοι από τους τέσσερις ισχυρούς ομίλους (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ) είναι σε θέση να ενισχύσουν, με κερδοφόρο τρόπο, το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων που ξεπερνά σήμερα τα 16 δισεκ. ευρώ. Ποιος έχει τα κεφάλαια, αλλά κυρίως τον καλοκουρδισμένο μηχανισμό παραγωγής, ώστε να διεκδικήσει νέα έργα καθώς υλοποιεί τα ήδη συμβασιοποιημένα. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχει σήμερα σημαντικό πλεονέκτημα αφού ενισχύθηκε σημαντικά από πλευράς κεφαλαίων ώστε να στηρίξει τη διεκδίκηση νέων συμβάσεων μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ. Η τελευταία έχει και άλλο ένα πλεονέκτημα αφού σχεδόν το 60% του σημερινού ανεκτέλεστου αφορά συμβάσεις εντός του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Επιπλέον έχει αποδείξει διαχρονικά πως διαθέτει το μηχανισμό παραγωγής. Από καλή θέση μπαίνει στη μάχη και η AKTOR αφού η σημερινή διοίκηση έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό της παλαιάς ΑΚΤΩΡ που είχε εν πολλοίς αδρανοποιηθεί λόγω της δεκαετίας προβλημάτων. Στην ΑΒΑΞ και στη ΜΕΤΚΑ θεωρούν επίσης πως έχουν περιθώριο ανάληψης νέων έργων σε κάθετους τομείς, από τη διαχείριση νερού και απορριμμάτων μέχρι τα δημόσια κτίρια.

Ποια είναι τα νέα έργα;

Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, κόστους γύρω στο 1,5 δισεκ. ευρώ, ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα (500 εκατ. ευρώ), τα δύο οδικά ΣΔΙΤ της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη – Εδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη με συνολικό κόστος 600 εκατ.), έργα διαχείρισης νερού συνολικού ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ και έργα ΣΔΙΤ για δημόσια κτίρια (1,4 δισ. ευρώ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συμβάσεων της επόμενης διετίας – τριετίας. Στο πακέτο πρέπει να προστεθούν και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική (1 – 1,5 δισεκ. ευρώ) αλλά και οι μονάδες καύσης (θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση χωρίς να το συζητά!) κόστους κοντά στο ένα δισεκ. ευρώ. Προσθέστε τις ιδιωτικοποιήσεις (λιμάνια όπως το Λαύριο) και τα ενεργειακά έργα (από την αντλησιοταμίευση μέχρι τα νέα δίκτυα) και έχετε το μίγμα των 8 – 10 δισεκ. ευρώ. Στο πακέτο ορισμένοι βάζουν και συμβάσεις παραχώρησης στα Βαλκάνια, τομέας που είναι νεκρός εδώ και χρόνια αλλά αναμένεται να αναστηθεί με επίκεντρο την Ρουμανία και την Βουλγαρία. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος αυτών των συμβάσεων στα δύο – τρια δισεκ. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

Τα πρώτα ιδιωτικά (μη κρατικά) πανεπιστήμια και οι επενδυτές

Η CVC μέσω της Hellenic Healthcare και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοίνωσαν ήδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την ίδρυση της University of Nicosia Greece Branch Medical Limited (UNGBM Limited) που θα λειτουργήσει ιατρική σχολή σε εγκατάσταση στην περιοχή του Ελληνικού. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ετοιμάζεται να λειτουργήσει νομική και ιατρική σχολή στην Ελλάδα. Καθόλου άσχημα για τους αδελφούς Κύπριους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν καν πανεπιστήμια και έστελναν τα παιδιά τους σε Ελλάδα και Βρετανία. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησαν έναν τομέα από το μηδέν που σήμερα εξάγει υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και αλλού. Εμείς δίνουμε αγώνες… Η στήλη εντόπισε χθες (1/12/2024) ολοσέλιδη διαφήμιση βρετανικού πανεπιστημίου με την οποία ανακοινώνει πως «προετοιμάζεται για επίσημη παρουσία του στη χώρα μας» καθώς «φιλοδοξεί να δώσει ισχυρό «παρών» στην επόμενη ημέρα της ιδιωτικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέροντας πανεπιστημιακές σπουδές υψηλής ποιότητας σε άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας». Πρόκειται για το University of East London που πρόσφατα είχε αναδειχθεί σε «Πανεπιστήμιο της Χρονιάς 2025» από τους Sunday Times. Οι Times έχουν τους γνωστούς πίνακες κατάταξης «The Times and Sunday Times Good University Guide».

Το Ταμείο Ανάκαμψης σε επιδόματα

Η διάθεση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την πληρωμή επιδομάτων και τη στήριξη άλλων (αναγκαίων πράγματι) προγραμμάτων αποτελεί στην ουσία παραδοχή της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να σχεδιάσει, να προκηρύξει και να υλοποιήσει εγκαίρως κρίσιμα έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Όπως τόσες άλλες φορές στο παρελθόν, θα γυρίσουμε κάποια στιγμή το βλέμμα μας πίσω για να δούμε πως τα πανηγύρια για τις απορροφήσεις (τις όποιες απορροφήσεις…) γίνονται επειδή τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε επιδόματα και άλλα μέτρα στήριξης της κατανάλωσης. Η στήλη δεν λέει πως αυτά τα επιδόματα είναι αχρείαστα. Το αντίθετο! Μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από άλλους πόρους ώστε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να πάνε εκεί που πρέπει, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Καλό θα ήταν, επίσης, οι αρμόδιοι υπουργοί για το Ταμείο Ανάκαμψης να μην ξεχνούν πως «τα γραπτά μένουν». Και να μην πανηγυρίζουν για δήθεν επίτευξη στόχων όταν άλλα έλεγαν οι προϋπολογισμοί του 2023 και του 2024. Για τυχόν απορίες διαβάστε τη χθεσινή συνέντευξη του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Πιερ Γκραμένια στην «Καθημερινή»!