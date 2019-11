Το νέο επενδυτικό πλάνο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μία νέα ξενοδοχειακή μονάδα, κατοικίες και γήπεδα του γκολφ, απ’ όπου θα δημιουργηθούν 650 άμεσες θέσεις εργασίας, που μαζί με τις έμμεσες, συνολικά θα ξεπεράσουν τις 1.000. Οι νέες επενδύσεις, στόχο τους έχουν να καταστήσουν τη Μεσσηνία, έναν τουριστικό προορισμό παγκοσμίου εμβέλειας.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το newsit.gr, οι νέες εγκαταστάσεις, που θα υλοποιηθούν στο Navarino Bay και στο Navarino Waterfront είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον, ενώ τα νέα γήπεδα που κατασκευάζονται στην περιοχή Navarino Hills, συμβάλλουν προς την κατεύθυνση, για να ενισχύσει η χώρα μας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά του τουρισμού γκολφ.

Το συγκρότημα

Η Costa Navarino αποτελείται από τέσσερις περιοχές, συνολικής έκτασης άνω των 10.000 στρεμμάτων. Η Navarino Dunes, είναι η περιοχή που λειτουργεί τώρα με τα δύο πρώτα ξενοδοχεία, ένα γήπεδο γκολφ, και τις πρώτες κατοικίες. Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές, που έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά, προβλέπεται ο συνδυασμός ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών, γηπέδων γκολφ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, υποδομών και εμπειριών. Η πρώτη, από τις νέες υπό ανάπτυξη περιοχές, είναι το Navarino Bay στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου από το 2011 ήδη λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το The Bay Clubhouse, ένα από τα πρώτα υπόσκαφα γκολφ clubhouses παγκοσμίως, έκτασης 2.000 τ.μ.

Στην ίδια περιοχή πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η κατασκευή ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Θα είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Costa Navarino και ένα μοναδικό resort στη Μεσόγειο. Συνολικά, θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια (322 κλίνες) σε σουίτες και βίλες με πισίνες, ένα νέο spa, ένα health club, και ένα beach club με πισίνες μπροστά στον κόλπο του Ναβαρίνου. Τα περισσότερα κτήρια θα είναι υπόσκαφα και θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Ένα δεύτερο ξενοδοχείο μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή, λίγο πιο βόρεια προς τη Γιάλοβα, που θα ολοκληρωθεί επίσης το 2021. Θα περιλαμβάνει συνολικά 192 δωμάτια (814 κλίνες) σε δωμάτια, σουίτες και κατοικίες τριών και τεσσάρων δωματίων και ένα μικρό παραθαλάσσιο «χωριό» με καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, θερινό κινηματογράφο κ.α.

Και τα δυο νέα ξενοδοχεία της περιοχής Navarino Bay θα περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και κατοικίες για συνεργάτες της εταιρίας.

Από το Νοέμβριο του 2018 έχουν ξεκινήσει και τα έργα κατασκευής των δύο νέων γηπέδων γκόλφ 18 οπών στην περιοχή Navarino Hills, στου Κυνηγού, σ’ ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων, με μοναδική θέα προς την ενδοχώρα της Πυλίας αλλά και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Στόχος είναι έως το 2021 να λειτουργούν συνολικά 4 γήπεδα, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο για την περιοχή.

Η τρίτη φάση επενδύσεων αφορά την περιοχή του Ριζόμυλου, το Navarino Blue. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, και η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της το σύνολο των εκτάσεων που χρειάζεται. Εκεί θα αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Εκεί θα αναπτυχθούν 4 μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.300 δωματίων και άνω των 3.000 κλινών.