Εννέα επενδυτικά σχήματα με διεθνή δράση στον τομέα της ενέργειας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, Σήμερα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ). Συγκεκριμένα, οι επενδυτές που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους είναι οι εξής:

Antin: Είναι ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο επικεντρωμένο στις επενδύσεις υποδομών, με συνολική αξία κεφαλαίων περί τα. €6,6 δισ. Η εταιρεία έχει επενδυτική εμπειρία σε διάφορους τομείς, όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και κοινωνικές υποδομές. Η επενδυτική στρατηγική της Antin στοχεύει στην απόκτηση πλειοψηφικών θέσεων στις επενδύσεις της και στην ενεργή διαχείριση των επενδύσεών της σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης.

China Resources Gas Group: Είναι ο κορυφαίος όμιλος επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην Κίνα. Ασχολείται κυρίως με την διανομή φυσικού αερίου σε πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της διανομής αερίου μέσω δικτύου και την λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές της εντοπίζονται σε στρατηγικές τοποθεσίες της Κίνας, οι οποίες είναι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, περισσότερο πυκνοκατοικημένες και με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

EPH: Είναι ένας διακεκριμένος ενεργειακός όμιλος στην κεντρική Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Η EPH είναι ένας καθετοποιημένος όμιλος ενεργειακών επενδύσεων που εκτείνεται στο πλήρες φάσμα του κλάδου που κυμαίνεται από υψηλής αποδοτικότητας συνδυασμένη παραγωγή, παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, μεταφορά φυσικού αερίου, αποθήκευση φυσικού αερίου, καθώς και διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου, θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η First State Investments: Είναι διεθνής διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους $160,6 δισ. για λογαριασμό πελατών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, διανομείς χονδρικής και πλατφόρμες υπηρεσιών, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και πελάτες αυτών. Η First State Investments επενδύει σε μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων και ακίνητη περιουσία. Η First State Investments συμμετέχει την δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Η I Squared Capital: Είναι διεθνής εταιρεία ανεξάρτητης διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Τα δύο παγκόσμια κεφάλαια επενδύσεων υποδομών της I Squared έχουν μέγεθος $3 δισ. και 7 δισ. αντίστοιχα.

Η Italgas: Είναι ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 34% και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της απόσχισής της από την Snam το 2016. Η Italgas διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.

Η KKR είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων με $206 δισ. περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία $11.9 δισ. είναι επενδεδυμένα σε υποδομές. Η KKR διαχειρίζεται επενδύσεις σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, της ενέργειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων, με στρατηγικούς εταίρους που διαχειρίζονται hedge funds.

H Macquarie: Είναι ένας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, η οποία που επενδύει σε υποδομές, ακίνητα, γεωργία, μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, ιδιωτικές πιστώσεις, ρευστά διαθέσιμα και περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων. Η MIRA επενδύει σε υποδομές τα τελευταία 25 χρόνια και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους $129 δισ.

Η SINO-CEEF ιδρύθηκε το 2016. Είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο και άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road», της οποίας στόχος είναι να αποτελέσει το μέσο σύνδεσης Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου. Η εταιρεία τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσεις σχετικές με όλα τα καταναλωτικά αγαθά, την βιομηχανική κατασκευή και τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και σαφή προσανατολισμό στην στρατηγική της Κίνας.