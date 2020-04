Θύμισε λίγο από την περιβόητη 17ωρη διαπραγμάτευση αλλά παρά τα χαρακτηριστικά του θρίλερ και τις 16 ώρες συζητήσεων, ουσία… μηδέν. Το Eurogroup απέτυχε, για ακόμη μια φορά, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η συνεδρίαση που ξεκίνησε χθες (07.04.2020) το μεσημέρι, διακόπηκε, συνεχίστηκε τα μεσάνυχτα, διακόπηκε ξανά και τελικά διακόπηκε οριστικά το πρωί. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο twitter την… αποτυχία.

“Μετά από 16 ώρες συζητήσεων, φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Διέκοψα το Eurogroup και θα συνεχίσουμε αύριο Πέμπτη. Ο στόχος μου παραμένει: ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας ενάντια στον κορονοϊό (ασπίδα σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) και δέσμευση για ένα πλάνο διάσωσης”, έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv