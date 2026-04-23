Επικυρώθηκε το ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Επικυρώθηκε σήμερα (23.4.2026) η χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μαζί με νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, όπως ανακοίνωσε η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Το αδιέξοδο ήρθη», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η πολεμική οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει σημαντική υποστήριξη μέσω του δανείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία βασίζεται σε δύο πυλώνες: την ενίσχυση της Ουκρανίας· την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Σήμερα προχωρήσαμε και στα δύο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ είχαν ήδη εγκρίνει το δάνειο και το πακέτο κυρώσεων χθες, αφού η Ουγγαρία ήρε το βέτο της, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση. Το πακέτο αυτό είχε λάβει αρχική έγκριση τον Δεκέμβριο, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε λόγω του ουγγρικού βέτο.

Αντιδρώντας στη σημερινή απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την τελική έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες του δανείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Είναι σημαντικό η Ουκρανία να αποκτήσει αυτό το επίπεδο οικονομικής ασφάλειας μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου μεγάλης κλίμακας», πρόσθεσε.