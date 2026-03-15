Φουτζάιρα: Οι φορτώσεις πετρελαίου αποκαταστάθηκαν στο λιμάνι, μετά την επίθεση drone

Οι φορτώσεις πετρελαίου αποκαταστάθηκαν στο λιμάνι της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας που έχει την έδρα της στο ίδιο λιμάνι.

Το στρατηγικό λιμάνι της Φουτζάιρα, ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος της Μέσης Ανατολής στα ΗΑΕ ανέστειλε χθες (14.3.2026) τις φορτώσεις πετρελαίου μετά από επίθεση που δέχθηκε από ιρανικό drone.

Η Φουτζάιρα, έξω από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί το μοναδικό πολυχρηστικό λιμάνι των ΗΑΕ στον Ινδικό Ωκεανό, παρακάμπτοντας απευθείας τα γεωπολιτικά ευαίσθητα Στενά. Αποτελεί το σημείο εξόδου για περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα του αργού πετρελαίου Murban των ΗΑΕ – ένας όγκος που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αποθηκευτική της ικανότητα ξεπερνά τα 10 εκατ. κυβικά μέτρα πετρελαίου, ενώ μία μόνο εγκατάσταση έχει περίπου 2,1 εκατ. κυβικά μέτρα χωρητικότητα.