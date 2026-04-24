Goldman Sachs: Η προσφορά πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο έχει πέσει 57% από τα προπολεμικά επίπεδα – Λείπουν 14,5 εκατ. βαρέλια τη μέρα

Η παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου έχει μειωθεί κατά 14,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs γι’ αυτό το μήνα.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι οποιαδήποτε επανέναρξη της παραγωγής πετρελαίου θα διαρκέσει μήνες.

Το σύνολο, σε ολόκληρη την περιοχή είναι 57% χαμηλότερο από ό,τι πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, ανέφεραν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven, σε σημείωμα στις 23 Απριλίου το οποίο επικαλείται το Bloomberg. Μια πιθανή αποκατάσταση πιθανότατα θα διαρκέσει μερικούς μήνες, ένα σενάριο που βασίζεται σε ένα πλήρες και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και σε κατάπαυση του πυρός.

Η εκτιμώμενη απώλεια στην παραγωγή αργού πετρελαίου του Κόλπου κατά 57% τον Απρίλιο σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα προκύπτει, σύμφωνα με την έκθεση, από την μείωση της παραγωγής σε:

Σαουδική Αραβία κατά 4 Mbd

κατά 4 Mbd Ιράκ κατά 3 Mbd

κατά 3 Mbd Ιράν 2,5 κατά Mbd

2,5 κατά Mbd HAE 2,7 Mbd

2,7 Mbd Kουβέϊτ κατά 1,2 Mbd και

κατά 1,2 Mbd και Κατάρ κατά 1,2 Mbd

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν οδεύει προς τον τρίτο μήνα. Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές παραμένει σχεδόν κλειστή, καθώς τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να επιβάλουν αποκλεισμούς πλοίων. Είναι ενδεικτικό ότι ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς αργού πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο για πέμπτη ημέρα, οδεύοντας σε εβδομαδιαία κέρδη 17%.

Όσο περισσότερο καιρό παραμένει ουσιαστικά κλειστή η δίοδος μέσω των Στενών του Ορμούζ, τόσο περισσότερο θα πιέζεται η προσφορά και θα μεγαλώνει ο χρόνος για ανάκαμψη της παραγωγής, σύμφωνα με τους αναλυτές.