Το πετρέλαιο συνεχίζει πάνω από τα 100 δολάρια – Η αγορά ανησυχεί για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές επαφές και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Τον τόνο στην αγορά δίνουν οι αναρτήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων
A general view of the PCK refinery, a crude oil processing facility supplying gasoline, jet fuel, diesel and fuel oil, in Schwedt/Oder, Germany, March 31, 2026. REUTERS/Lisi Niesner
Οι ανησυχίες που πυροδοτεί για την προσφορά πετρελαίου το διαφαινόμενο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές επαφές ΗΠΑ και Ιράν καθώς και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συντηρούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.

Με άνοδο πάνω από τα 100 δολάρια αντιδρά το Brent ενώ την ίδια τάση ακολουθεί και το αμερικανικού τύπου αργό WTI καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν οδηγήσει σε αίσιο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 106 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (24.4.2026), οδεύοντας προς άνοδο σχεδόν 18% σε επίπεδο εβδομάδας.

Την ίδια ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI σκαρφαλώνουν στα 97 δολάρια ανά βαρέλι οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 17%.

Τον τόνο στην αγορά δίνουν οι αναρτήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social και η απόφασή του να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Αυτές οι εξελίξεις περιπλέκουν τις προοπτικές για ανανεωμένες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ανοίξει πυρ σε πλοία που ναρκοθετούν στα Στενά, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν επίσης σε ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Εν τω μεταξύ, η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν παρατάθηκε επ’ αόριστον, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει μια νέα επίσημη πρόταση από την Τεχεράνη, ενώ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατάθηκε επίσης κατά τρεις εβδομάδες. Η συνεχιζόμενη αναστάτωση έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση των αποστολών από μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής, περιορίζοντας σημαντικά την παγκόσμια προσφορά.

