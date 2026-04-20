Γουόρς: Κρίνεται η υποψηφιότητά του για το τιμόνι της Fed – Ποιο είναι το πόθεν έσχες του εκλεκτού του Τραμπ

Ο Κέβιν Γουόρς, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το 2006 έως το 2011, αποτελεί την επίσημη επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed, με τη διαδικασία επικύρωσης να εισέρχεται στην τελική της φάση.

Η ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η οικονομική του γνωστοποίηση, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά την περιουσιακή του κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ο Γουόρς κατέχει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 192 εκατ. δολαρίων, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί ο διορισμός του, θα τον καταστήσει μεταξύ των πλουσιότερων επικεφαλής της Fed.

Ο Γουόρς είναι παντρεμένος με τη Τζέιν Λόντερ, εγγονή της Εστέ Λόντερ, ιδρύτριας του γνωστού οίκου καλλυντικών Estée Lauder, με την οικογενειακή περιουσία της να εκτιμάται σε περίπου 2 δισ. δολάρια.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γουόρς εκτείνεται σε 69 σελίδες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο επενδύσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων η καθεμία στο Juggernaut Fund LP. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές συνοδεύονται από την επισήμανση ότι τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αποκαλύπτονται λόγω συμφωνιών εμπιστευτικότητας.

Παράλληλα, καταγράφονται αμοιβές ύψους 10,2 εκατ. δολαρίων από συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το επενδυτικό γραφείο του γίγαντα της Wall Street, Stanley Druckenmiller, καθώς και συμμετοχές σε επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων και η THSDFS, ορισμένες από τις οποίες αποτιμώνται έως και 5 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς περαιτέρω δημοσιοποιημένες λεπτομέρειες, αν και ο Γουόρς δεσμεύτηκε να τις εκποιήσει, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν.

Το έγγραφο περιλαμβάνει δεκάδες ακόμη περιουσιακά στοιχεία χωρίς αναφορά αξίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Cafe X, μια ρομποτική πλατφόρμα καφέ, η Cionic, εταιρεία τεχνολογίας ενίσχυσης της κίνησης, και η Contraline, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανδρικής αντισύλληψης.

Σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων συνοδεύεται από δεσμεύσεις εκποίησης, σε περίπτωση επιβεβαίωσης του διορισμού του, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες δεοντολογίας της Fed. Οι κανόνες αυτοί, που έχουν ενισχυθεί από το 2022 και καθορίζονται από την Federal Open Market Committee, περιορίζουν την κατοχή συγκεκριμένων επενδύσεων και τον τρόπο διαχείρισης χαρτοφυλακίων από στελέχη της Fed.

Η αναλύτρια του Office of Government Ethics, Χέδερ Τζόουνς, σημειώνει ότι μετά την εκποίηση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, ο Γουόρς θα συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία περί δεοντολογίας.

Οι υποχρεώσεις του εμφανίζονται περιορισμένες και περιλαμβάνουν στεγαστικό δάνειο έως 5 εκατ. δολαρίων από την JPMorgan Chase με επιτόκιο 2,75%, πιστωτική γραμμή έως 5 εκατ. δολαρίων από την PNC Bank με επιτόκιο περίπου 6%, καθώς και κεφαλαιακές δεσμεύσεις ύψους περίπου 1,95 εκατ. δολαρίων προς την THSDFS.

Η οικονομική του κατάσταση υπερβαίνει σημαντικά εκείνη του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής (21.4.2026) ακρόασης. Η υποψηφιότητά του Γουόρς έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν των Δημοκρατικών έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τις οικονομικές γνωστοποιήσεις, επισημαίνοντας ζητήματα διαφάνειας σε περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. δολάρια. Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Γουόρς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση.

Σε περίπτωση που οι γερουσιαστές μείνουν ικανοποιημένοι από την ακρόαση και η επιτροπή προχωρήσει σε θετική σύσταση για τον Γουόρς, το θέμα της υποψηφιότητας του θα περάσει στην Ολομέλεια της Γερουσίας (όπου έχει την πλειοψηφία το Ρεπουμπλικανικό Κόμα του Τραμπ). Αν εγκριθεί, ο Γουόρς αναμένεται να ορκιστεί ως νέος πρόεδρος της Fed σε διάστημα λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων και να αναλάβει και επίσημα μετά τον Πάουελ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.