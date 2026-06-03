Διεθνή

ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό διαπραγματεύονται ανανέωση της εμπορικής τους συμφωνίας για άλλα 16 χρόνια

Οι τρεις χώρες έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουλίου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε απλή ανανέωση της συμφωνίας ή επαναδιαπραγμάτευσή της
Καναδός υπουργός αρμόδιος για το εμπόριο με τις ΗΠΑ Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ
Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ REUTERS/Anna Rose Layden
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Την υποστήριξή τους στην ανανέωση για άλλα 16 χρόνια της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (USMCA) εξέφρασαν ο Καναδάς και το Μεξικό, επιδιώκοντας να διατηρήσουν σε ισχύ ένα πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ που θεωρούν κρίσιμο για τις οικονομίες τους.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο χώρες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον βασικό εμπορικό τους εταίρο και απορροφούν περίπου το 75% των καναδικών και το 80% των μεξικανικών εξαγωγών.

Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά την έναρξη της συμφωνίας το 2020 το τριμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 32%.

Οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα την ώρα που οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 χώρες, τους περισσότερους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους τους, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανοικοδομήσει το δασμολογικό τείχος που κατέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Ο συντελεστής 10% θα εφαρμόζεται στις εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ. Προϊόντα από άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βραζιλία και η Ελβετία, θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

Εντωμεταξύ, με επιστολή που απέστειλε τη Δευτέρα (1.6.2026) προς τον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ και τον υπουργό Οικονομίας του Μεξικού Μαρσέλο Εμπράρντ, ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ, πρότεινε την παράταση της συμφωνίας για ακόμη 16 χρόνια.

Η επιστολή προηγήθηκε της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετείχε σε συνομιλίες για το μέλλον της USMCA. Μετά τη συνάντηση, ο ΛεΜπλάνκ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τις επαφές  επισημαίνοντας ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Για θετικές διαπραγματεύσεις έκανε λόγο και ο Μαρσέλο Εμπράρντ επαναλαμβάνοντας το αίτημα για 16ετή παράταση της συμφωνίας.

Οι τρεις χώρες έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουλίου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε απλή ανανέωση της συμφωνίας ή αν θα επιδιώξουν την επαναδιαπραγμάτευσή της.

Η USMCA, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2020 αντικαθιστώντας τη NAFTA, είχε υπογραφεί και προβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε σημαντικούς καναδικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και η αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη τα προϊόντα που παράγει ο Καναδάς.

Παράλληλα, συνεχίζει να επαναφέρει το ζήτημα της προσάρτησης του Καναδά στις ΗΠΑ. 

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