Ιαπωνία: Ξεκινά από αύριο τη διάθεση πετρελαϊκών αποθεμάτων της

Από αύριο Δευτέρα (16.3.2026), η Ιαπωνία αρχίζει τη διάθεση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά της, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως είχε ανακοινώσει την Τετάρτη (11.3.2026) η πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις αυξήσεις των τιμών της βενζίνης στο Τόκιο αλλά και την πετρελαϊκή κρίση πριν από 50 χρόνια, που ανάγκασε την Ιαπωνία να δημιουργήσει τα αποθέματα πετρελαίου της.

Οι τιμές της βενζίνης σε όλη την Ιαπωνία άρχισαν ν’ αυξάνονται καθώς ο πόλεμος προκαλεί προβλήματα στον εφοδιασμό με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Τόκιο έχει δεσμευτεί για τη διάθεση ποσότητας ρεκόρ 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που αντιστοιχούν σε ποσότητα εφοδιασμού περίπου 45 ημερών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ιαπωνίας.