Γερμανία και Ιαπωνία απελευθερώνουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Οι ραγδαίες εξελίξεις με την νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν και την αύξηση των τιμών ενέργειας, και έφεραν τη Γερμανία να απελευθερώνει μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου της, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (11.3.2026) η υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε.

Σύμφωνα με την Ράιχε, το μέτρο είχε προηγουμένως συζητηθεί στο πλαίσιο των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) και εκτιμάται ότι θα κατευνάσει τις αγορές και θα περιορίσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η κυβέρνηση της Γερμανίας σχεδιάζει να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων σε μόνο μια φορά την ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος Οικονομικλών Εμπειρογνωμόνων Μόνικα Σνίτσερ προειδοποίησε ταυτόχρονα, σε συνέντευξή της στο Δίκτυο RND, για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν «ψευδείς ελπίδες»: Με την απελευθέρωση αποθεμάτων «μπορεί να έχουμε μόνο την αντιστάθμιση των βραχυπρόθεσμων αυξήσεων των τιμών και όχι την εξουδετέρωση μιας μακροπρόθεσμης αύξησης των τιμών», τόνισε.

Η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος πραγματοποίησε χθες έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα και συνιστά τώρα αυτό το βήμα στα κράτη μέλη του, όπως δήλωσε η κυρία Ράιχε. Η εν λόγω ποσότητα, σύμφωνα με το γερμανικό κανάλι ARD, λέγεται ότι είναι 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν την σύσταση του ΙΕΑ έχουν δηλώσει ήδη η Ιαπωνία και η Αυστρία.

Στα ίδια κύματα θα κινηθεί και η Ιαπωνία, η οποία από τη Δευτέρα (16.3.2026) θα αντλεί από τα πετρελαϊκά αποθέματά της για να αμβλύνει την πίεση στις τιμές της βενζίνης και των άλλων καυσίμων, όπως δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Χωρίς να περιμένει την επίσημη απόφαση του ΙΕΑ αναφορικά με μια συντονισμένη αποδέσμευση διεθνών αποθεμάτων, η Ιαπωνία αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία να αμβλύνει την πίεση στην προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας αποδεσμεύοντας τα στρατηγικά αποθέματά της από τις 16 αυτού του μήνα», δήλωσε η Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους στο Τόκιο.