ΙΕΑ: Νέα προειδοποίηση ότι η τρέχουσα κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι χειρότερη από τα σοκ του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί

Για πρωτοφανή διαταραχή στην αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κάνει λόγο ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ που προειδοποιεί για μαύρες μέρες στον εφοδιασμό πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το κορυφαίο στέλεχος του ΙΕΑ ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα τριπλό σοκ, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα τρόφιμα, των οποίων η τιμή έχει εκτοξευθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Ως κομβικό σημείο επισημαίνει ο ίδιος τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αν παραμείνουν κλειστά θα προκαλέσουν περαιτέρω αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές.

Ο Μπιρόλ επανέρχεται σε πρόσφατες δηλώσεις του για τους κινδύνους που αναδεικνύει ο πόλεμος. Δηλώνει απαισιόδοξος, καθώς όπως αναφέρει στην γαλλική «Le Figaro», αυτός ο πόλεμος παρεμποδίζει μια από τις αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας και επηρεάζει «όχι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αλλά και τα λιπάσματα, τα πετροχημικά, το ήλιο και πολλά άλλα πράγματα».

Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ μια διαταραχή τέτοιου μεγέθους στον ενεργειακό εφοδιασμό, σύμφωνα με την ηγεσία του ΙΕΑ που προειδοποιεί ότι η τρέχουσα κρίση υπερβαίνει σε ένταση ακόμα και τις μεγάλες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022.

Σε μια προσπάθεια να μετριαστεί ο αντίκτυπος των αναταράξεων στον ενεργειακό εφοδιασμό, οι στρατηγικές λύσεις που προτείνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.