Κίνα: Ίδρυση ειδικού ταμείου ανάπτυξης των κρατικών επιχειρήσεων

Το Πεκίνο οργάνωσε μία ειδική τελετή για την επίσημη ίδρυση ενός ειδικού ταμείου ανάπτυξης των κρατικών επιχειρήσεων σε όλη την Κίνα.

Το ταμείο αυτό έχει την έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας (SASAC) του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, με κεφάλαιο 30 δισεκατομμυρίων γιουάν (3,79 δισ. ευρώ).

Το ταμείο για τις κρατικές επιχειρήσεις συγκροτήθηκε από κοινού από την China Chengtong Holdings Group Ltd., και την China Orient Asset Management Co., Ltd., ενώ θα διοικείται ως θυγατρική εταιρία της Chengtong.