Κομισιόν: Η πρόταση για δάνειο από τα ρωσικά assets είναι νομικά ορθή – Θετική αποδοχή από τις ΗΠΑ

Τα βασικά σημεία ενός δανείου υπέρ της Ουκρανίας με εγγύηση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία συμφώνησε σήμερα (3.12.25) η Κομισιόν.

Στόχος του δανείου αυτού – με τη έγκριση της Κομισιόν – είναι να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027 και για αυτό προτείνει έναν συνδυασμό δανεισμού και αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει ένα «δάνειο επανορθώσεων» που βασίζεται σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε μεγάλο βαθμό στο Βέλγιο. Περιλαμβάνονται επίσης δικλείδες ασφαλείας για τα κράτη – μέλη της ΕΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το Βέλγιο έχει επικρίνει τα σχέδια χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόταση της Κομισιόν – σχετικά με το δάνειο για την Ουκρανία που χρηματοδοτείται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – είναι νομικά ορθή, σύμφωνα με τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Βάλντις Ντομπρόβσκις ο οποίος αναφέρει ότι «Όλα όσα προτείνουμε σήμερα είναι νομικά ισχυρά και συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να παράσχουν εγγυήσεις για την εξασφάλιση του δανείου, διασφαλίζοντας μια δίκαιη κατανομή του βάρους. Ο κίνδυνος να χρειαστεί ένα κράτος – μέλος να πληρώσει λόγω ρωσικής απαίτησης είναι πολύ χαμηλός».

Το κύριο εμπόδιο παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Φον ντερ Λάιεν, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έχουν ετοιμάσει νομοθετικά κείμενα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου με ρωσικά κεφάλαια ή μέσω κοινού δανείου. «Διεξήγαμε εντατικές συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με το Βέλγιο. Ακούσαμε προσεκτικά τις αντιρρήσεις του Βελγίου και λάβαμε υπόψη σχεδόν όλες αυτές τις αντιρρήσεις. Ενσωματώσαμε ισχυρές διασφαλίσεις και, στο μέτρο του δυνατού, κατανείμαμε τους κινδύνους», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η Επίτροπος, ανέφερε πως η πρώτη επιλογή απαιτεί ομοφωνία των κρατών – μελών, ενώ για τη δεύτερη επιλογή για τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια αρκεί η ειδική πλειοψηφία. Η Κομισιόν επιθυμεί να καλύψει τα δύο τρίτα των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, περίπου 90 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προηγουμένως προτείνει τρεις επιλογές: την αποκατάσταση με τα μετρητά των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, ένα κοινό δάνειο στις ευρωπαϊκές αγορές (τα λεγόμενα «ευρωομόλογα») και μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για διμερείς συνεισφορές.

Τελικά, η αναδιάρθρωση και το κοινό δάνειο στις χρηματοπιστωτικές αγορές με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παραμένουν σε ισχύ. Και στις δύο προτάσεις υπάρχουν «μια σειρά εγγυήσεων» για την προστασία των κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από πιθανές αντίποινα μέτρα της Ρωσίας, καθώς και ένας «ισχυρός μηχανισμός αλληλεγγύης που καλύπτεται από διμερείς εθνικές εγγυήσεις ή τον προϋπολογισμό της ΕΕ», όπως αναφέρεται.

«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διεξαγάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και η πρόταση έτυχε θετικής υποδοχής. Άλλοι εταίροι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, ώστε να συμβάλουν και αυτοί στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, η Φον ντερ Λάιεν.

Αντιδράσεις Ντε Βέβερ

Την ίδια ώρα, ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ τόνισε στα βελγικά ΜΜΕ ότι δεν είναι ο μόνος στη θέση του. «Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι απολύτως μόνος. Πολλές χώρες δεν μιλούν ανοιχτά και καταλαβαίνω γιατί. Κυριολεκτικά όλοι καταλαβαίνουν ότι οι απαιτήσεις που θέτουμε είναι λογικές και λογικές. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί».

Αλλά δεν θα αναγκαστεί τελικά το Βέλγιο να υποχωρήσει; «Θα δούμε αν θα προσπαθήσουν. Έχουμε ακόμα δύο καλές εβδομάδες, που είναι μια αιωνιότητα στην πολιτική. Θα υπάρξουν πολλές ακόμη συναντήσεις, αλλά αυτοί οι όροι παραμένουν στο τραπέζι. Δεν πρόκειται να βάλουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους ώμους του Βελγίου. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Εγώ ο ίδιος είμαι σίγουρα ικανός να αντέξω κάποια πίεση».