Ντε Βέβερ: «Δεν επιβαρύνουμε τους Βέλγους με ρίσκο εκατοντάδων δισ. ευρώ – Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ»

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα (3.12.25) την πρότασή της για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο βελγικό τραπεζικό ίδρυμα Euroclear για την υποστήριξη της Ουκρανίας με τον μόνο να αντιτίθεται ανοιχτά σε αυτό να είναι ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ
O πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέφερ
REUTERS / Yves Herman

Kατηγορηματικά αντίθετος στην χρήση των παγωμένων ρωσικών assets (σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο της Κομισιόν) παραμένει ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα (3.12.25) την πρότασή της για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο βελγικό τραπεζικό ίδρυμα Euroclear για την υποστήριξη της Ουκρανίας, τόσο για τον πόλεμο όσο και για την ανοικοδόμηση. Ο μόνος, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, που φαίνεται να αντιτίθεται ανοιχτά σε αυτό είναι ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Ο ίδιος τόνισε στα βελγικά ΜΜΕ ότι δεν είναι ο μόνος στη θέση του. «Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι απολύτως μόνος . Πολλές χώρες δεν μιλούν ανοιχτά και καταλαβαίνω γιατί. Κυριολεκτικά όλοι καταλαβαίνουν ότι οι απαιτήσεις που θέτουμε είναι λογικές και λογικές. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί».

Αλλά δεν θα αναγκαστεί τελικά το Βέλγιο να υποχωρήσει; «Θα δούμε αν θα προσπαθήσουν. Έχουμε ακόμα δύο καλές εβδομάδες, που είναι μια αιωνιότητα στην πολιτική. Θα υπάρξουν πολλές ακόμη συναντήσεις, αλλά αυτοί οι όροι παραμένουν στο τραπέζι. Δεν πρόκειται να βάλουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους ώμους του Βελγίου. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Εγώ ο ίδιος είμαι σίγουρα ικανός να αντέξω κάποια πίεση. Ας πούμε απλώς ότι δεν είμαι εντυπωσιασμένος ακόμα».

