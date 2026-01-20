Μακρόν: Στα 93 δισ. ευρώ τα πιθανά ευρωπαϊκά αντίποινα στις απειλές του Τραμπ

Σφοδρή επίθεση στην εμπορική στρατηγική του Αμερικανού προέδρου εξαπέλυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να επιβάλει στην Ευρώπη μια πολιτική «υποταγής» μέσω δασμών και άνισων εμπορικών συμφωνιών.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τοποθέτησε τις δηλώσεις του στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμακούμενης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στις απειλές της Ουάσιγκτον για νέους δασμούς και πιεστικές εμπορικές απαιτήσεις.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την οικονομική και πολιτική της κυριαρχία προκειμένου να αποφύγει «μια νεοαποικιακή προσέγγιση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως υποστήριξε ο Μακρόν, ο ανταγωνισμός από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εκδηλώνεται «μέσω εμπορικών συμφωνιών που υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ξεκάθαρα στην αποδυνάμωση και την υποταγή της Ευρώπης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή «συνδυάζεται με μια ατελείωτη συσσώρευση νέων δασμών που είναι θεμελιωδώς απαράδεκτοι».

Κλιμάκωση απειλών από τον Λευκό Οίκο

Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν γίνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες κλιμακώσει τις πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε εμπορικά μέτρα κατά χωρών που δεν στηρίζουν το σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενώ έχει απειλήσει και με επιβολή δασμών έως 200% στο γαλλικό κρασί.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια τον Γάλλο πρόεδρο επειδή δεν συμμετείχε στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» και ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παλαιότερο μήνυμα του Μακρόν, στο οποίο τον προσκαλούσε να δειπνήσουν στο Παρίσι και να συναντηθούν με ηγέτες από την Ουκρανία, τη Συρία, τη Δανία και τη Ρωσία.

«Πάγωμα» της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμού 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, με πρόβλεψη αύξησης στο 25% από τον Ιούνιο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Οι απειλές αυτές οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει ουσιαστικά την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι.

Η συμφωνία, η οποία είχε δεχθεί σφοδρή κριτική στην Ευρώπη ως άδικη, προέβλεπε την άρση σχεδόν όλων των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, ενώ διατηρούσε δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Αντίμετρα 93 δισ. ευρώ στο τραπέζι

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών της. Τα μέτρα θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου και να στοχεύσουν αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών της Boeing, αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Ο Μακρόν κάλεσε τέλος την ΕΕ να εξετάσει τη χρήση του Μέσου κατά του Καταναγκασμού, ενός εργαλείου που επιτρέπει την επιβολή δασμών, φόρων ή περιορισμών στην πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχθεί «καμία νεοαποικιακή προσέγγιση»