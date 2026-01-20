Βullying Τραμπ σε Μακρόν με δασμούς 200% σε κρασιά και σαμπάνιες για να «εκβιάσει» την είσοδο της Γαλλίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη -κρασιά και σαμπάνιες- από τη Γαλλία, απείλησε να προχωρήσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες (19.1.2026), λόγω της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα: «Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί».

Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχει σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Αν και προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε αρνητικά τη Δευτέρα (19.1.2026), λέγοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Επίσης, ο Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομικές πιέσεις σε μέλη τη ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.