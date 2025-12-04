Διεθνή

Μεντβέντεφ: Casus belli η κατάσχεση των ρωσικών assets από την ΕΕ

Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί ότι η χρήση των assets για δάνειο προς την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει casus belli, με σοβαρές συνέπειες για τις Βρυξέλλες και τα κράτη ‑ μέλη της ΕΕ.
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ / Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool via REUTERS

Ισοδύναμη με πράξη πολέμου θα θεωρηθεί από τη Μόσχα η κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), προειδοποίησε σήμερα (4.12.25) ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι, σε περίπτωση που η ΕΕ επιχειρήσει να αξιοποιήσει ή να μεταβιβάσει τα δεσμευμένα ρωσικά assets στο Βέλγιο στο πλαίσιο του προτεινόμενου «δανείου επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, η Ρωσία θα μπορούσε να εκλάβει αυτή την πράξη ως casus belli, δηλαδή ως λόγο πολεμικής σύγκρουσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις Βρυξέλλες και τα κράτη ‑ μέλη, σύμφωνα με το Reuters.

Η προειδοποίηση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται ως απάντηση στην χθεσινή (3.12.25) πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προβλέπει μια άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού για την άντληση 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία, ώστε να καλύψει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον τομέα των στρατιωτικών και βασικών υπηρεσιών της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
135
100
89
78
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός από τη Γερμανική Εποπτική Αρχή: Η Τεχνική Νοημοσύνη φέρνει κινδύνους για τις τράπεζες
«Παρατηρούμε αυτή την περίοδο την ανάπτυξη τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων συνδέσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από έξω πώς λειτουργούν», δήλωσε ο Νίκολας Σπέερ
High-tech abstract background global financial market interface with world map and digital candlestick chart overlay. Concept for international economics, blockchain and cryptocurrency trading
Σε διαπραγματεύσεις με Chevron και Exxon Mobil η Τουρκία για συμφωνίες πετρελαίου και φυσικού αερίου
Το σχέδιο προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην αναπτυσσόμενη σχέση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν γίνει μια σημαντική πηγή μακροπρόθεσμου εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την Άγκυρα
Αγωγοί φυσικού αερίου
Κομισιόν: Η πρόταση για δάνειο από τα ρωσικά assets είναι νομικά ορθή – Θετική αποδοχή από τις ΗΠΑ
«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διεξαγάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία της Ουκρανίας
Newsit logo
Newsit logo