Μεντβέντεφ: Casus belli η κατάσχεση των ρωσικών assets από την ΕΕ

Ισοδύναμη με πράξη πολέμου θα θεωρηθεί από τη Μόσχα η κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), προειδοποίησε σήμερα (4.12.25) ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι, σε περίπτωση που η ΕΕ επιχειρήσει να αξιοποιήσει ή να μεταβιβάσει τα δεσμευμένα ρωσικά assets στο Βέλγιο στο πλαίσιο του προτεινόμενου «δανείου επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, η Ρωσία θα μπορούσε να εκλάβει αυτή την πράξη ως casus belli, δηλαδή ως λόγο πολεμικής σύγκρουσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις Βρυξέλλες και τα κράτη ‑ μέλη, σύμφωνα με το Reuters.

Η προειδοποίηση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται ως απάντηση στην χθεσινή (3.12.25) πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προβλέπει μια άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού για την άντληση 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία, ώστε να καλύψει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον τομέα των στρατιωτικών και βασικών υπηρεσιών της.