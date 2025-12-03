Κομισιόν: Με ευρω-ομόλογα και ρωσικά assets η στήριξη της Ουκρανίας με 135 δισ. ευρώ

Τα βασικά σημεία του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας παρουσίασε σήμερα (3.12.2025) η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Φον Ντερ Λάιεν, «το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί 135 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή το 2026 και το 2027. Αυτό είναι απαραίτητο για να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος και οι βασικές υπηρεσίες, δηλαδή η πολιτική πλευρά. Αλλά και για να συνεχίσει να επιτρέπει την γενναία αντίσταση των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης – δηλαδή τη στρατιωτική πλευρά.

Η Φον Ντερ Λάιεν πως η Κομισιόν προτείνει:

«Να καλύψουμε τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 90 δισ. ευρώ».

«Το υπόλοιπο (σ.σ. 1/3 ή επιπλέον 45 δισ. ευρώ) θα καλυφθεί από διεθνείς εταίρους».

Δύο λύσεις

Η ίδια συμπλήρωσε πως η Κομισιόν υποβάλει «δύο λύσεις στα κράτη μέλη προς έγκριση»:

1. Έκδοση ευρω-ομολογου με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ

«Η πρώτη λύση είναι το δανεισμό της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές και τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για αυτό, και τη χορήγηση αυτού του κεφαλαίου ως δάνειο στην Ουκρανία. Αυτή η λύση πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

2. Δάνειο αποζημίωσης με χρήση των παγωμένων ρωσικών assets

Παρακάτω η Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε πως «η δεύτερη λύση που προτείνουμε σήμερα στο νομικό κείμενο είναι το λεγόμενο δάνειο αποζημίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε να καλυφθούν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσσωρεύσει τέτοια ταμειακά διαθέσιμα, και τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει να μεταφέρουν τα διαθέσιμα στο μέσο του δανείου αποζημίωσης. Με άλλα λόγια, παίρνουμε τα ταμειακά διαθέσιμα, τα παρέχουμε στην Ουκρανία ως δάνειο, και η Ουκρανία πρέπει να αποπληρώσει αυτό το δάνειο εάν και όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις. Η λύση αυτή μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία», σημείωσε η ίδια.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια στήριξης

Σε σχέση με το ερώτημα «πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα», η Φον ντερ Λάιεν απάντησε ως εξής:

«Πρώτον, θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για τη στήριξη του προϋπολογισμού της Ουκρανίας, και εδώ θα βασιστούμε στην επιτυχία των υφιστάμενων μέσων. Τα γνωρίζετε και τα δύο. Πρόκειται, αφενός, για τη μακροοικονομική βοήθεια και, αφετέρου, για τη διευκόλυνση για την Ουκρανία».

«Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα είναι η στρατιωτική υποστήριξη. Εδώ, ο κύριος στόχος είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις αμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες της Ουκρανίας και να ενσωματώσουμε τις ικανότητές της στην αμυντική βιομηχανική βάση μας. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την αποκαλούμενη αρχή της αλυσιδωτής αντίδρασης. Με άλλα λόγια, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την παραγωγή και την αγορά από την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποκαλούμενες χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Ωστόσο, εάν έχουμε επείγουσες ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από την Ουκρανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε επιτρέπουμε την αγορά από το εξωτερικό», σημείωσε.

Πώς θα καμφθούν οι αντιδράσεις των Βέλγων

Η πρόεδρος της Κομισιόν παραδέχτηκε πως «είχαμε επίσης μια έντονη συζήτηση σχετικά με τη θέση του Βελγίου, όπου βρίσκεται η Euroclear, η κύρια πηγή. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες του Βελγίου και τις λάβαμε σχεδόν όλες υπόψη στην πρότασή μας που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το δάνειο αποζημιώσεων. Έχουμε θεσπίσει πολύ ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των κρατών μελών και τη μείωση των κινδύνων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε ότι μια παράνομη απόφαση εκτός της Ένωσης δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός της Ένωσης. Και, πολύ σημαντικό, έχουμε δημιουργήσει έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του οποίου η Ένωση μπορεί τελικά να παρέμβει, διότι θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλα τα κράτη μέλη μας, αλλά ειδικότερα και το Βέλγιο, ότι θα μοιραστούμε το βάρος με δίκαιο τρόπο, όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή παράδοση. Τέλος, με το δάνειο αποζημιώσεων, στοχεύουμε επίσης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των φίλων και των διεθνών εταίρων της Ουκρανίας.

Και για να ολοκληρώσω, θέλουμε ειρήνη, και κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Ως εκ τούτου, σήμερα στέλνουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον ουκρανικό λαό ότι είμαστε εδώ για να μείνουμε. Μπορούμε να τους εξοπλίσουμε με τα μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και, το πιο σημαντικό, με τα μέσα για να οδηγήσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Και το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι ότι το δάνειο αποζημίωσης αυξάνει το κόστος του πολέμου επιθετικότητας που διεξάγει. Είναι, λοιπόν, μια πρόσκληση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί επιτέλους η ειρήνη».