Ο ΙΕΑ «στηρίζει» την πρόταση της Τουρκίας για παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ από τον αγωγό πετρελαίου που θα τη συνδέει με το Ιράκ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA – International Energy Agencynternational), Φατίχ Μπιρόλ, πρότεινε την κατασκευή ενός νέου αγωγού πετρελαίου που θα συνδέει τις πετρελαιοπηγές της Βασόρας στο Ιράκ με τον μεσογειακό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Τουρκίας στο Τσεϊχάν.

Το σκεπτικό του ΙΕΑ είναι η απομάκρυνση του αγωγού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

«Πιστεύω ότι ένας αγωγός Βασόρας-Τσεϊχάν θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ελκυστικός και ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, καθώς και για την ασφάλεια του εφοδιασμού της περιοχής – ειδικά από την οπτική γωνία της Ευρώπης», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Hurriyet, που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή (19.4.2026). «Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν επέβαλε εκ νέου το Σάββατο περιορισμούς στην κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λιγότερο από 24 ώρες αφότου η Τεχεράνη δήλωσε ότι η πλωτή οδός είναι ανοιχτή για εμπορικά πλοία. Αρκετά δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου άλλαξαν πορεία ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τα εκεί, αφού το Ιράν προειδοποίησε ότι η διώρυγα έκλεισε για άλλη μια φορά για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Το Ιράκ βασίζεται στον Πορθμό του Ορμούζ για να εξάγει πετρέλαιο από το λιμάνι της Βασόρας στον Κόλπο, το οποίο κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο, περίπου 90 δισεκατομμύρια βαρέλια, και αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, δήλωσε ο Μπιρόλ στην εφημερίδα.

«Το βάζο έχει σπάσει μία φορά και είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστεί», είπε ο Μπιρόλ μεταφορικά, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ. Ένας νέος αγωγός πετρελαίου είναι αναγκαιότητα για το Ιράκ και ευκαιρία για την Τουρκία. Είναι επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. «Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικό έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μπιρόλ.

Για ένα τέτοιο έργο, η Τουρκία και το Ιράκ πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία ενώ ο Διευθυντής του ΙΕΑ φέρεται να είπε ότι το έργο μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρώπη.

Η Τουρκία έχει ήδη προτείνει την επέκταση ενός τουρκο-ιρακινού αγωγού μεταξύ του Τσεϊχάν και των πετρελαιοπηγών του Κιρκούκ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κατασκευή μιας εμπορικής διαδρομής πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εκτείνεται από το λιμάνι Φω στη νότια επαρχία της Βασόρας στο Ιράκ μέχρι την Τουρκία στα βόρεια.

Εντωμεταξύ, Τουρκία, Συρία και Ιορδανία συμφώνησαν πρόσφατα να εκσυγχρονίσουν τα σιδηροδρομικά και οδικά τους συστήματα με στόχο την δημιουργία ενός συνεχούς διαδρόμου μεταξύ της νότιας Ευρώπης και του Περσικού Κόλπου.

Η Τουρκία προβάλει ως μια πιο βιώσιμη επιλογή μετά τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ καιΧαμάς που σταμάτησε την πρόοδο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, ένα έργο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για την κατασκευή σιδηροδρομικών συνδέσεων σε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Με τις επιθέσεις των Χούθι να διαταράσσουν τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και την περιφερειακή αστάθεια να αυξάνεται, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης έχει ουσιαστικά ανασταλεί.