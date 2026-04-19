Δεξαμενόπλοια LNG εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, έκαναν αναστροφή μετά το νέο κλείσιμο

Αρκετά δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) άλλαξαν πορεία καθ’ οδόν προς τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις προειδοποιήσεις του Ιράν ότι το ζωτικής σημασίας κανάλι είναι για άλλη μια φορά κλειστό για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Πέντε δεξαμενόπλοια LNG τα οποία φορτώθηκαν στο Κατάρ προτού εγκλωβιστούν στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από ένα μήνα σταμάτησαν στο δυτικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Κάποια γύρισαν πίσω, προς το Κατάρ, ενώ άλλα έχουν επιβραδύνει.

Κανένα δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με LNG δεν έχει εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο από τότε που ξεκίνησε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το κλείσιμο της πλωτής οδού έχει περιορίσει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών LNG, αυξάνοντας τις τιμές και προκαλώντας ελλείψεις, ειδικά στις αναδυόμενες ασιατικές αγορές.

Η τελευταία κίνηση του Ιράν ακολούθησε ώρες χάους και σύγχυσης στη ναυσιπλοϊα μέσω του στενού. Η Ισλαμική Δημοκρατία μετέδωσε σήματα στα πληρώματα των πλοίων ότι η πλωτή οδός έκλεισε και ένα πλοίο ανέφερε πυροβολισμούς, σύμφωνα με ιδιοκτήτες σκαφών στην περιοχή που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτά» στην εμπορική ναυτιλία.