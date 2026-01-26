Ο Καναδάς αυξάνει την έκπτωση του φόρου για αγαθά και υπηρεσίες εν μέσω αυξανόμενης ακρίβειας

Την έκπτωση φόρου Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) αποφάσισε να αυξήσει ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την αύξηση του κόστους ζωής.

Ο φόρος GST, δηλαδή Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών, είναι έμμεσος φόρος κατανάλωσης και εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς (στην Ελλάδα αντίστοιχος φόρος είναι ο ΦΠΑ). Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα (26.1.2026) ότι, ξεκινώντας από φέτος, οι τριμηνιαίες πληρωμές GST θα αυξηθούν κατά 25% τα επόμενα 5 χρόνια. Η κυβέρνησή του Καναδά θα προσφέρει επίσης μια εφάπαξ ειδική πληρωμή τον Ιούνιο, ίση με 50% αύξηση της αξίας της έκπτωσης GST, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Κάρνεϊ είπε ότι τα μέτρα, τα οποία ονομάζει «Canada Groceries and Essentials Benefit» (Καναδικό επίδομα για είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης), θα σημαίνουν ότι μια τετραμελής οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει περίπου 800 καναδικά δολάρια (584 δολάρια ΗΠΑ) επιπλέον ως βοήθεια φέτος, ενώ ένα άγαμο άτομο μπορεί να λάβει περίπου 400 καναδικά δολάρια επιπλέον.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο κύριος αντίπαλος του Κάρνεϊ, ο ηγέτης των Συντηρητικών Πιερ Πουαλιέβρ, στοχεύει στα προβλήματα οικονομικής προσιτότητας στον Καναδά, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στη χώρα είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7). Αν και αυτό είναι αλήθεια, ο δείκτης αυξάνεται προσωρινά λόγω του φαινομένου της βάσης σύγκρισης που προκλήθηκε από την περσινή αναστολή του GST.

Όπως και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, το κόστος των τροφίμων έχει αυξηθεί σημαντικά στον Καναδά από πριν την πανδημία Covid-19. Σύμφωνα με την Τράπεζα του Καναδά, οι δασμοί και η έλλειψη καλλιεργειών έχουν επίσης συμβάλει στην αύξηση του κόστους.

Τον Δεκέμβριο, ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μακλέμ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που ωθούν προς τα πάνω τον πληθωρισμό των τροφίμων – οι δασμοί των ΗΠΑ στον καφέ, οι κακές καιρικές συνθήκες και οι χαμηλές σοδειές – θα «χαλαρώσουν» κάπως τους επόμενους μήνες.

Ο Καναδός πρωθυπουργός επίσης σήμερα, υποτίμησε τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 100%, λέγοντας ότι αυτές αποτελούν κυρίως μέρος μιας στρατηγικής εμπορικών διαπραγματεύσεων. «Σύντομα θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ή αναθεώρηση της συμφωνίας μας με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (USMCA)», δήλωσε ο Κάρνεϊ. «Ο πρόεδρος είναι ένας έμπειρος διαπραγματευτής (…) Νομίζω ότι ορισμένα από αυτά τα σχόλια και τις θέσεις πρέπει να τεθούν σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Σάββατο (24.1.2026) να επιβάλει «δασμούς 100%» στις καναδικές εισαγωγές προς τις ΗΠΑ αν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Κίνας, αφού ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία στο Πεκίνο στα μέσα Ιανουαρίου.